台國防部長慰問殉職飛行員家屬　承諾3年內汰換台東F-5系列教練機

台灣空軍一架F-5E戰機日前在台東外海執行訓練時墜海，機上飛行員朱冠甍送院急救後宣告不治。台灣國防部長嚴德發周五（30日）到台東慰問家屬，承諾會從優撫卹，明年起優先汰換台東聯隊33架F-5系列教練機，目標3年內悉數完成。

嚴德發到殯儀館慰問朱冠甍的家屬，期間朱的家屬數度落淚。（中央社）

嚴德發當日上午到台東殯儀館慰問殉職的朱冠甍的家屬，期間朱的妻子、其他家屬數度落淚，情緒激動。嚴表示，自己上月才看到朱冠甍在九三軍人節演出，其活潑、開朗的個性令他印象深刻；又強調總統蔡英文非常關心家屬後續的安撫、照顧及失事原因調查，指示會從優撫卹，現已就意外成立失事調查小組作專案調查。

嚴德發又引用逝者創作歌詞「他用盡生命的一切，去守護青天白日的家園」，受訪時哽咽指出，朱冠甍的精神彰顯台軍熱愛土地、人民的核心價值，希望民眾能支持、愛惜軍隊。

就老舊軍機汰換進度，嚴德發表示當局目前按計劃，將分兩階段在台東、岡山換教練機，明年起優先汰換台東聯隊的教練機，預計3年內全數更換志航基地F-5系列教練機，而現階段除了要求空軍進行飛安特檢，未來也會加強飛安、維保工作。

嚴續指，目前全球仍有26個國家使用F-5系列的飛機，該系列飛機自1980年進駐台灣後，曾在1994至2000年間由美國原廠進行結構強化，當時評估壽限超過1.47萬小時，而現時空軍七聯隊座機平均時數是7825小時，故飛機仍在壽限規範內，只要妥善即可執行任務。

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（中央社）