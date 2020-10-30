【流感疫苗】台增112宗不良反應　3人接種後死亡專家指與疫苗無關

流感疫苗安全近期備受關注，在台灣，當地兩天內新增超過100宗接種流感疫苗後不良反應通報，其中有3宗更是接種後死亡病例。 政府指出，經與專家討論後一致初判與疫苗無關，死者都是有潛在疾病。

據中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥指，截至目前，全台流感疫苗接種量達457萬劑，去年同期為354萬劑。台灣兩天內共新增112宗不良反應通報，累計已有192宗，其中有3宗是接種流感疫苗後死亡案例。

莊人祥指，該3宗接種流感疫苗後死亡病例，專家討論後一致初判與疫苗無關。（中央社）

全部192宗不良反應通報中，嚴重不良反應有54宗，包括有7宗死亡、2宗危及生命、17宗導致延長住院及28宗其他情況。

莊人祥表示，死亡病例均為年逾70歲且多有其他疾病的長者。其中一人為70多歲男性，5月確診肺癌三期，並未接受治療。他在10月8日接種流感疫苗，其後在13日死亡，死因為急性心肺衰竭。另一人亦為70多歲男性，在10月7日接種感疫苗後，17日出現胸悶症狀，收治住院經電腦斷層掃瞄發現有心肌梗塞、心包膜積液，不久後死亡。

至於第三人是80多歲女性，有高血壓、腦動脈血管瘤病史。她在10月7日接種疫苗，11日出現叫喚不醒症狀，腦部電腦斷層掃瞄發現主要死因是腦動脈血管瘤破裂。莊人祥指，3名死者分別接種3間不同廠牌的流感疫苗，分別是賽諾菲、東洋、國光。

（綜合報道）