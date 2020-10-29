流感疫苗｜家長遇賽諾菲疫苗即退出　有幼稚園稱衞生署缺針要延遲

韓國接連有人接種流感疫苗後死亡，疫苗安全問題引起廣泛關注。有幼稚園採用韓國其中一家涉事藥廠的疫苗，雖然在香港的批次與韓國出事批次不同，但校方仍會繼續注射計劃，不過已有十多名家長要求退出。有小學校長亦稱，「連續幾日都有幾個家長打嚟查詢，想知我哋係咪用賽諾菲疫苗。」該校長今天向全校家長發通告，重新查詢接種意向，料接種學生人數會減少。 另外，有幼稚園向家長發通告稱，指負責注射計劃的外展機構香港幼兒教育及服務聯透露，因為衞生署出現「缺針」，未能於原定日子安排注射疫苗需要延遲注射計劃。

培道幼稚園使用賽諾菲疫苗 校長：至少10多名家長退出

培道小學及培道幼稚園校長陳敏儀表示，該校的幼稚園採用法國賽諾菲藥廠疫苗，批次與韓國被指出事批次不同，亦未發生任何事故，故校方繼續注射計劃，安排學生在今日接種疫苗。然而，在韓國事故曝光後，數天內至少有10多名家長寫手冊、向教師發電郵等，要求退出疫苗計劃，她稱對此表示理解。

幼聯指衞生署缺針 有幼稚園未能注射疫苗

有幼稚園向家長發通告稱，與該校合作的外展疫苗接種團隊為香港幼兒教育及服務聯會，一直使用德國製造的葛蘭素史克藥廠疫苗。惟校方昨日接獲通知，指衛生署「2020/21 季節性流感疫苗幼稚園(免費)計劃」中出現「缺針」情況，未能於原定日子為該校學童注射疫苗。《香港01》正向幼聯及衞生署了解情況。

有小學向全校發通告 讓家長重新考慮接種與否

香港佛教聯合會會屬小學校長會主席、 佛教林金殿紀念小學校長吳永雄說，該校使用德國製造的葛蘭素史克藥廠疫苗，「連續幾日都有幾個家長打嚟查詢，有啲家長代表成級，想知我哋係咪用賽諾菲疫苗。」他在今天向全校家長發通告，介紹該校採用的疫苗品牌，並重新查詢接種意向，他預料「就算唔係同一藥廠，家長始終擔心，點都會少咗人打。」

而教聯會副主席、荃灣商會朱昌幼稚園校長林翠玲稱，該校將於11月下旬開始注射流感疫苗。有家長早前得悉韓國有人接種賽諾菲藥廠的疫苗後死亡，紛紛向校方了解疫苗品牌。家長得知該校採用的是葛蘭素史克藥廠疫苗後，便釋除疑慮，暫時未有出現退訂情況。

據悉，港府購入的87萬劑疫苗當中，有62萬劑、約七成疫苗均屬法國賽諾菲藥廠，主要供應予公立醫院覆診患者、65歲或以上人士、孕婦、院舍院友等群組；另有約24萬針為葛蘭素史克藥廠產品，供應予學校外展接種計劃。幼稚園、幼稚園暨幼兒中心及幼兒中心外展服務，自10月8日起展開；而小學外展服務，則自10月22日起展開。