台防長：中共軍事威脅不受美選舉結果改變　蔡英文要求提高警覺

台灣總統蔡英文於10月31日召開「國安高層會議」。對此，台灣國防部長嚴德發於11月3日表示，當日會議主要是討論台灣在美國總統大選議題的相關應處，畢竟美國總統大選結果將一定程度影響區域情勢與美中關係。

嚴德發此次隨台灣行政院長蘇貞昌赴台灣立法院進行施政報吿與總質詢。嚴德發於會前受訪時表示，不論美國總統大選結果為何，中共對台灣的各式軍事、武力威脅都不會隨之改變，故蔡英文已要求台軍提高警覺，並做好相關應處與戰備，請台灣民眾放心。

蔡英文（中）10月31日召開國安高層會議，討論五大面向議題。（台灣總統府）

至於中共軍機11月2日再度闖入台灣西南空域，嚴德發則說，11月2日台灣西南空域總共有八架共機，根據台方所掌握的情資，這次行動是共機的演訓，但這也疲勞台灣兵力，以及壓縮台灣空域，故他還是希望中共能為區域情勢盡一份心力，且勿引起台灣2,300萬民眾反感。

針對共機密集繞行台灣，蘇貞昌於接受媒體聯訪時則表示，美國總統大選投票正進行中，這是全球最矚目的事情，不論誰當選，台灣與美國的關係也最重要，蔡政府也極力與兩黨維持最佳關係；蘇貞昌又說，這段期間共軍不斷在這區域、南海進行各式舉動，此舉也已受到美國、國際社會譴責，台灣身為民主第一線的國家，一定會維護國家主權、台人安全，也將跟美國等國進行密切合作，維護區域和平與台灣安全。