陳水扁：沒人敢開第一槍　美中台不至於打起來

陳水扁近日通過錄影談及兩岸是否會發生軍事衝突問題，他表示，美中台沒有人敢開第一槍，若發生擦搶走火的意外，三方還是會有很多的解釋空間，不讓衝突升温。陳水扁稱，台灣的國防力量再怎麼增強，也難以強過對岸，可是中共就算會贏也不一定會打，畢竟兩岸還有美國的因素存在，打起來對各方都不利。總之，雖然三方關係有點緊張，但應該不至於打起來。

資深媒體人趙少康（左）日前前往台南拜訪陳水扁（右）。（YouTube）

陳水扁日前和1994年共同角逐台北市長的台灣資深媒體人趙少康和解，並接受趙少康的訪問。趙少康詢問兩岸是否會發生戰爭？陳水扁分析，目前美中台三方，沒有人會開第一槍，一些意外發生，如美中過去在南海就發生撞機事件，「又怎麼樣？會打起來嗎？」到時候還是有很多的解釋。至於台灣的國防實力，陳水扁坦言，不管台灣的國防力量再怎麼樣的增強，也難以強過對岸，「這是一個客觀的事實」，但不是說中共軍事實力贏過台灣，就可以拿下台灣。

陳水扁舉例，朝鮮的軍事實力再怎麼增強，也不會是美國所擔心的，美國要打敗朝鮮很容易，但有沒有這個必要？會贏不一定會打，更何況兩岸還有美國因素混雜其中，中共若打算拿下台灣，事實上並非是對台灣宣戰，而是對美國宣戰，會變成國際大戰。相關狀況都是各方要盤算的，有利不利、有沒有後遺症，國際關係複雜，雖然難免會有一些意外發生，基本上美中台三方關係確實緊張，但基本上應該是不會打起來。

陳水扁認為，台灣軍方目前的問題，不是武器多精良，而是有沒有可用之兵的問題。蔡英文一身戎裝，親自視導演習成果。（台灣總統府）

陳水扁更指出，現代戰爭，不是靠軍隊人數多寡來決定輸贏，而台灣現在的問題，是軍人「質」的問題。他回憶，在他執政時期，台灣的徵兵、募兵比例約為六比四，當時台灣軍方給他的研究報吿稱，台灣並沒有實施全募兵制的條件，更何況「大敵當前」，不過義務役官兵的役期確實有縮短的空間，最短能縮短至一年，之後就不能縮短，在縮就「無可用之兵」，但沒想到繼任的馬英九時期，卻實施全募兵制。

他說，2017年有民眾持武士刀砍傷看守台灣總統府憲兵，儘管那位憲兵有持槍，但後來調查發現，那位憲兵在軍中受訓不過五個月，「五個月就站總統府衛兵，這不是開玩笑嗎？」他說，現在整個軍方的問題，不是武器多精良，而是有沒有可用之兵」，美國實際上也是反對台灣實施全募兵制的。