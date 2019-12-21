陳水扁接受日媒專訪：當總統時曾有大陸關係人士開價1300萬求見

台灣前總統陳水扁20日在高雄接受日本產經新聞專訪時稱，他執政時，曾有中國政府相關人士私下告訴他，若答應見面，將匯新台幣5000萬元（約合1294萬港元）到他個人帳戶。他稱，收買台灣總統的作法，令他驚訝。

陳水扁接受產經專訪提及明年1月11日的總統大選，他指出，中國大陸多種手段介入台灣選舉。陳水扁說，台灣有史以來，現在正處於空前危機狀況。台灣、美國、日本應該合作對抗中國大陸的霸權。

陳水扁接受產經新聞採訪。（網絡圖片）

陳水扁還稱，自己執政時期，有中國政府相關人士私下告訴他「如果願意答應見面，將匯（新台幣）5000萬元到他個人的銀行戶頭」，他說：「竟公然要收買台灣總統，這讓我感到很驚訝。」

針對目前的選情，陳水扁分析，執政黨民進黨候選人總統蔡英文目前占優勢，但到投票日為止，在野黨國民黨及中國大陸都可能使出各種招術，所以不能大意。

被詢及蔡英文目前支持度領先的理由，陳水扁說，是因為國民黨總統候選人韓國瑜給人是中國大陸代理人的印象太強。

至於近年來中美對立與台灣之間的關係，陳水扁稱「蔡英文很幸運」。他說：「中美對立，使得美國總統特朗普政府幾乎全面支持台灣，日本安倍晉三政府也重視台灣。」

陳水扁強調，美國、日本加上台灣的民進黨政府，如果能形成一個守護民主與自由的黃金三角，必能遏止中國霸權。他認為蔡英文政府應該更積極一點。

陳水扁也提到香港及新疆局勢，並稱習近平「心狠手辣」。他稱，今年一月習近平發表談話時暗示不排除對台灣動武，這使得蔡英文的支持度提升了。他批評習近平沒有政治智慧，並稱有可能習近平不瞭解台灣，所以容易輕舉妄動。

陳水扁2000年當選總統，實現台灣政權輪替，此後於2004年連任成功，2008年卸任總統後，因涉及多項罪嫌遭到逮捕、起訴，後來獲准保外就醫。

（中央社）