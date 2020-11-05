美國大選2020｜ 蔡英文：「支持台灣」是美主流民意和跨黨派共識

美國大選仍在點票，民主黨候選人拜登（Joe Biden）入主白宮機會提高。台灣總統蔡英文於周四（5日）表示，美國是台灣的重要盟友，在這段期間，台灣政府會密切關注台海局勢。她強調政府有信心，支持台灣已經成為美國主流民意和跨黨派的共識，會在這個基礎上持續努力，促進台美關係基於共同的利益與價值，再進一步深化。 台灣民間質疑蔡英文政府單押特朗普的聲浪漸起。前民進黨主席卓榮泰周三（4日）晚間反擊稱，執政黨對美大選始終嚴守分際，有人肆意揣測、高調唱反，對台灣不好。

除密切關注台海局勢外，蔡英文並指出，台灣政府會積極確保股匯市穩定交易，維持台灣政經環境穩定，且台灣和美國政府、參眾兩院、兩大政黨以及智庫、民間團體，一直都保持密切往來，無論大選結果如何，這些往來都不會改變，也會在這些基礎上，持續深化台美關係。

蔡英文提及，包括軍售案在內，過去一段時間，許多友台法案、決議，都在美國參眾兩院得到跨黨派有力的支持，選後參眾兩院的席次雖然會有些變化，但是對台灣的支持力道並不會減少，她有信心「支持台灣已經成為美國主流民意和跨黨派的共識」。

蔡英文強調，支持台灣已經成為美國主流民意和跨黨派的共識，會在這個基礎上持續努力，促進台美關係基於共同的利益與價值，再進一步深化。 （台灣總統府提供）

台灣駐美代表蕭美琴也在Facebook說，美國正經歷一場參與投票人數創歷史紀錄的選舉，無論選舉結果如何，都是美國民主意志的展現。她呼籲台灣民眾不用擔心，因為二十多年來，她一直跟民主、共和兩黨的人士互動交往，來到美國就任後更是積極接觸，雖然考慮到當事人和各方立場，她不好公開去分享細節，「但兩黨內都有很多支持台灣肯定台灣的朋友」。

蕭美琴表示，無論美國政界，甚至在民間社會，肯定台灣、支持台灣正成為美國的主流聲音，德不孤，台灣是世界正向的力量，無論誰勝選，台美間都會基於共同的利益與價值繼續深化關係。

此外，台灣外交部發言人歐江安表示，台灣政府持續密切關注美國總統大選選情，包括目前各州的開票情形。台灣相信並肯定美國成熟民主制度，台灣自身的民主歷程也從美國學習很多。

歐江安強調，台灣政府與美國共和、民主兩黨人士一向都保持密切聯繫及友好互動，共和、民主兩黨都支持自由民主的台灣，在美國，台灣議題一直具有跨黨派的高度共識。因此台灣外交部會在這個堅實良好的基礎上，持續加強台美各界、各層面的交流與合作，穩健地深化台美友好夥伴關係。

卓榮泰則在Facebook發文稱，「不要再問，誰會對台灣比較好？只有2300萬台灣人民團結一心，台灣才會好！如果國內始終有一部分人，一直站在對立邊，台灣不會好！如果國會一直強力杯葛，行政、立法不能順暢運作，台灣不會好！如果國家防疫工作再怎麼努力，卻不能得到全力支持，台灣不會好！」

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