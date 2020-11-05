台立法院質詢爆衝突　國民黨立委怒向官員潑咖啡

在台灣立法院即便是口頭質詢，有時也會擦槍走火出現衝突。11月5日，台灣立法院就台軍退輔會預算進行審查的詢答過程中，就因為台退輔會主委馮世寬與國民黨立委鄭天財在詢答過程互不相讓，使得場內一度緊張，鄭天財更一怒將手中的咖啡潑向馮世寬。

此次鄭天財拿着原住民涉訟議題來詢問馮世寬，鄭天財認為，之前有原住民官兵退伍後成立勞動合作社，也依法向退輔會取得標案，但不知為何，退輔會一直扣該合作社的錢，導致契約期滿這家合作社沒錢投標，更質疑退輔會在「欺負原住民」。

國民黨立委鄭天財一言不合朝向馮世寬（紅圈中）丟咖啡（民進黨立委何志偉Facebook）

但「欺負原住民」一詞引發馮世寬的不滿，馮世寬則說，鄭的說法是錯誤的。鄭天財又表示，指退輔會一直扣錢，導致該合作社無法參與投標，馮世寬則回擊，是「廠商違法、違法、違法」。

在兩人口語爭執過後，鄭天財的不滿情緒仍難以壓抑，又怒轟馮世寬「欺負原住民」，並將手中的超商咖啡向馮世寬砸去，一旁的退輔會副主委呂嘉凱等人「中招」，馮也生氣一度要脱下西裝外套上前理論，現場人員則急忙架開兩人。

針對鄭天財的指控，馮世寬則說，此指控是踩到自己的「紅線」。（中央社）

鄭天財潑灑的咖啡也意外波及到了民進黨立委何志偉，何志偉稱，民眾選代議士出來，是幫他們依法爭取權利，而不是不擇手段讓人看笑話的。

針對立法院的衝突，台行政院發言人丁怡銘於11月5日表示，行政院官員本應職權到立法院報吿並備詢，雙方應互相尊重，「國民黨委員非理性且情緒化的行為，並非問政時該有的表現」，故除了關心馮世寬之外，台行政院也要對國民黨立委荒腔走板的「問政」方式予以譴責。