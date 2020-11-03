美國大選｜台國安高層： 台灣沒有「押寶」　只有「民主挺民主」

台灣一名國安高層11月2日晚間表示，美國與台灣都是民主國家，無論是「選邊說」、「押寶說」都是徹底的外行話，在民主國家之間，只有「民主挺民主」，特朗普（Donald Trump）政府對台灣的支持有目共睹，美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）也曾投書媒體，說要深化台美關係。

美國大選競爭激烈，台灣民眾高度關注。特朗普在競選集會上演講。（AP Photo/Brynn Anderson）

美國華盛頓郵報（The Washington Post）日前報道，台灣在蔡英文就職典禮的外賓祝賀影片中，刻意刪減民主黨人士的祝賀，使民主黨人的份量不如共和黨人。國民黨主席江啟臣更於11月2日上午表示，連西媒都出現台灣是否有偏向於支持共和黨的質疑，這可能代表台灣政府或駐外單位有些作法，是否導致了美國對於台灣政府的質疑？江啟臣呼籲，進行單方押寶，並不符合台灣的「國家利益」。

台媒中央社於11月2日晚間報道，一名台灣國安高層表示，無論在軍事、區域安全、經濟貿易各個層面，台美關係在過去四年來快速發展，即便受到疫情影響，2020年外商投資台灣的金額，是十年來第四高，前三高的2018、2019跟2016，也都在蔡英文任內。另外，特朗普任內已通過九次對台軍售，形同落實台美「軍售常態化」，這些是蔡政府看準美國與台灣在全球高科技供應鏈、亞太區域安全合作上，在新一波國際情勢變遷中，有許多的共同利益、開啟共同合作而累積出的成果。

該人士表示，特朗普（Donald Trump）政府對台灣的支持有目共睹，但美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）也曾投書媒體，說要深化台美關係，立場一向接近民主黨的智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS），近期發布民調，過半美國民眾將中國列為對美國構成最大威脅的國家，捍衛台灣的分數激增；CSIS中國權力專案主任葛來儀（Bonnie Glaser）也分析說，如果拜登當選，反而可能成為美台協商FTA的契機，機率大增。拜登首席外交顧問布林肯（Antony Blinken），並曾在推特（Twitter）說過：「與台灣更強健的經貿關係也有助於美台共享的民主價值及雙方對區域和平與穩定的共同承諾」。

拜登曾投書媒體，說要深化台美關係。拜登在競選活動發表演說。（AP Photo/Andrew Harnik）

該國安高層又進而批評國民黨，稱美國大選倒數階段，國民黨和部分媒體故技重施，還在用四年前「押寶說」」的操作老招，要替蔡政府「消風」，顯見這些人四年來，對於國際情勢的快速變化毫無認知，國民黨一味的「押寶北京」，這才是台灣民眾最清楚的「押寶」。