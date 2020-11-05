美國大選2020｜選舉結果牽動中美台關係　國民黨推演「三套劇本」

美國大選進入開票最後階段，民主黨候選人拜登（Joe Biden）目前領先共和黨籍的現任總統特朗普（Donald Trump），選舉人票接近270張當選門檻。 據台媒報道，對於美國大選結果牽動美中台三邊關係的發展，國民黨內也針對了三套劇本進行推演。其中最憂心的是蔡英文政府過度押寶特朗普政府，讓台灣陷入美國內政問題，增添政治風險，甚至導致台美關係失衡。 至於國民黨是否開始與拜登團隊聯繫，國民黨高層強調，外交多是在枱面下運作，不會大肆宣言與拜登團隊的互動，國民黨的目標是將台灣利益擺在最前面。

國民黨黨內人士透露，因應美國選情，未來的台美關係有「三套劇本」：版本一是特朗普勝選，維持台美現況；版本二是拜登當選，美中台關係將出現新的變局；版本三是雙方在搖擺州僵持不下，若特朗普打法律戰拖到明年1月20日還未有結果，屆時將由眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）代理總統，而她將會是美國第一位女總統。

知情人士指出，國民黨主席江啟臣周四（5日）中常會上的談話，就是先因應第三套劇本，為雙方僵持不下做準備。江啟臣在會中強調，台美雙邊關係不會因為誰贏得這場大選而發生根本性的變化，雙方對民主、自由、人權的共同追求，再明確也不過。

不過，國民黨最憂心的莫過於蔡英文政府過度押寶特朗普政府讓台灣涉入風險。《華盛頓郵報》日前揭露蔡英文政府在對美國事務上疑似偏重共和黨，台駐美國代表處也曾在官方Twitter上轉貼美國第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）為特朗普助選的推文，民進黨立委蔡易餘周三（4日）更直接戴「特朗普口罩」出席民進黨中常會。

國民黨國際事務部副主任何志勇就抨擊，執政黨人可以心有所屬，但公開表態涉入美國內政，無疑是讓台灣暴露在政治風險中，且民進黨人所作所為，美方各界早已看在眼裏，無需多言，戴口罩挺特定候選人只是冰山一角。

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對於國民黨是否開始與拜登團隊聯繫，國民黨高層強調，外交多是在枱面下運作，絕對不會像駐美代表處轉發特朗普妻子的貼文，也不會大肆宣言與拜登團隊的互動，國民黨的目標是將台灣利益擺在最前面。

（ETtoday新聞雲）