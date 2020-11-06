【金馬57】2020金馬影展首映　桂綸鎂《腿》跳出魔幻時刻

2020台北金馬影展於11月5日舉辦開幕紅毯儀式，開幕片《腿》與《同學麥娜絲》劇組人員於開演前走紅毯並接受採訪，《腿》主演桂綸鎂表示，為了演出角色努力練習國標舞，併成功在一幕跳舞戲中與男主進入「魔幻時刻」，感覺非常浪漫。

2020台北金馬影展首映開幕，主演《腿》的女星桂綸鎂走紅毯。（袁愷勛／多維新聞）

第57屆金馬獎即將於11月21日舉辦頒獎典禮，並於5日開始舉辦為期18天的影展，放映金馬獎入圍電影與其它參展影片，總計50個國家與地區、176部電影，其中包括不少全球首映與台灣唯一院線上映的片子，因此每年搶票激烈。主辦單位於記者會上表示，453場放映中已有超過三分之一完售或即將完售，總計售出超過7萬張票。

台灣資深剪輯師鍾孟宏同時身兼《腿》與《同學麥娜絲》的監製，鍾孟宏表示，《腿》與《同學麥娜絲》非常不一樣，雖然兩者都有涉及愛情的成分，但是《同學麥娜絲》是有關於突然相遇產生的火花，而《腿》則是描寫兩個人之間長久而深刻的感情。

《腿》入圍最佳女主角、男配角、原著劇本、造型設計等四項大獎，第一次執導的導演張耀升表示團隊中的大家都太強、都比他厲害，因此執導得很心虛。張耀升也提到決定演員的先後順序，表示先決定了男配角由張少懷飾演的照相館老闆，因為必須要有神秘感，而張少懷在《大佛普拉斯》中只有一句台詞的神秘表現讓人印象深刻。

張耀升還提到一開始的女主角設定並不是桂綸鎂，但後來決定角色要有舞蹈基礎、約30歲、肯配合練習國標舞又要漂亮善良大方等等，因此才由鍾孟宏推薦了桂綸鎂。桂綸鎂則笑稱，這個角色其實就是一個尋腿的「蕭婆」（瘋女人）；雖然練習國標舞很辛苦，但其中有一幕和男主角跳舞時進入「魔幻時刻」、天衣無縫，感覺非常浪漫。

桂綸鎂也提到，她對女主角的理解就是一個傳統女性，一直被壓抑許久，突然爆發時就會進入歇斯底里狀態，這也是現實生活中很多人有經驗的情況，必須表現出「找腿」過程中的執念、感覺要達到卻遇到關卡時「理智線斷掉」的情境。

台灣資深電影人葉如芬同樣身兼兩片監製，她表示中島（鍾孟宏化名）非常的厲害，自己只是從旁支持而已，就像《同學麥娜絲》的女人們一樣默默支持男人，不要破壞他們的尊嚴。《同學麥娜絲》入圍最佳劇情長片、導演、男配角兩名、改編劇本、攝影、美術設計、原創音樂、剪輯等九項大獎。

《同學麥娜絲》導演黃信堯表示，就像台灣廣吿詞「斯斯有兩種」一樣，《同學麥娜絲》和前作《大佛普拉斯》在劇情和意義上是前後呼應、互相貫穿，因為《大佛普拉斯》拍完後也有啟發到《同學麥娜絲》。

在《同學麥娜絲》中飾演四名從小到大的好友的劉冠廷、施名帥、鄭人碩、納豆，一起報名男配角獎項，並由鄭人碩和納豆入圍。鄭人碩笑稱戲中自己和納豆「對殺」、劉冠廷在照顧大家、施名帥負責談戀愛，並表示自己飾演的角色是個對人生有無奈的40歲男性，反映出「自己到底在幹什麼」的心理狀態。

納豆則稱自己圓了演出「純愛電影」的夢想，並說劇中打牌都是「真打」，所以劇中角色的牌運真的就是那麼差。最後鄭人碩也不忘「催票」表示，觀眾看完《同學麥娜絲》可以在人生中找到「加或減」，就能過得更順遂。