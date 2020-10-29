幻愛｜劉俊謙蔡思韵作客《2020金馬會客室》　與影評人聞天祥對談

由劉俊謙和蔡思韵主演的《幻愛》在香港大受歡迎，電影早前衝出香港，男主角劉俊謙除了成為今屆香港亞洲電影節的宣傳大使外，更入圍第57屆金馬獎中最佳新演員，為港爭光。

由劉俊謙和蔡思韵主演的《幻愛》在香港上映時相當受歡迎。（《幻愛》劇照）

今日（29日）《幻愛》將會在晚上9時台港連線，導演周冠威、男主角劉俊謙、女主角蔡思韵，聯同台灣著名影評人聞天祥在《2020金馬會客室》連線直播。

劉俊謙指：「能夠和聞天祥老師在《金馬會客室》對談，是一件十分喜悅的事。他是我非常尊重和欣賞的影評前輩，而我相信，大家一起討論和分享《幻愛》這個作品，可以使我作為一個演員，甚至廣義上，一個創作人，有更多的反思和進步。非常期待今晚的對談，也歡迎觀眾一起參與！」

《幻愛》講述一名精神分裂症康復者的愛情故事，由於部分情節在大西北屯門取景，因此成為話題。（《幻愛》劇照）

聞天祥是臺灣著名影評人及作家，曾擔任五屆台北電影節節目策劃（2002-2006）、國家電影資料館董事、國內外電影獎評審。2009年被侯孝賢延攬出任台北金馬影展執行委員會執行長，並受張艾嘉、李安邀請續任，2010年帶領工作人員創辦金馬奇幻影展，2018年創辦金馬經典影展。

男主角劉俊謙除了成為今屆香港亞洲電影節的宣傳大使外，更入圍第57屆金馬獎中最佳新演員。（電影公司提供）

【2020金馬會客室】

10月29日（四）21：00

《幻愛》

導演：周冠威

演員：劉俊謙、蔡思韵

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