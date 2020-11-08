美國大選｜台前國安會秘書長蘇起：特朗普若連任對台會是個災難

對於2020年美國這場選舉，其結果將會帶給兩岸關係什麼樣的影響與變化，台灣長風基金會與台北論壇基金會於11月7日下午，在台灣大學舉行「美國總統大選後的東亞新局勢」演講，特別邀請台前國安會秘書長蘇起，分析美國大選後的兩岸關係。

台灣長風基金會、台北論壇基金會於11月7日下午在台灣大學舉行「美國總統大選後的東亞新局勢」演講。

特朗普連任對台將會是個災難

在演講舉行前，由於特朗普（Donald Trump）與拜登（Joe Biden）均未認輸，蘇起便以此做了三種情況預測。如果美國長時間中樞無主（即11月3日至2021年1月20日），對台灣來說是最壞的情況，不過以目前情形來看其發生機率較低；第二個為特朗普連任，除了對中政策更大膽外，極大的可能會把台灣變為美國印太戰略的一環，那台灣面臨戰爭的風險就更高；第三個情況為拜登當選。

蘇起進一步分析，特朗普任內的美國政府在情報、國防與外交領域處於失能（dysfunctional）狀態，且直到今日需參院批准的高層任命仍有3成未到位。而中美關係的惡化、美國在西太平洋及台灣的攻勢轉型需要長年的時間準備與龐大的預算。如果特朗普勝出，蘇起大膽猜測中共將被迫提前解決「台灣問題」，更不會等美國的新佈署。

蘇起表示，如果特朗普連任，對台灣將會是個災難：「特朗普實在是個爛總統，他做的很多事看起來似乎對我們（台灣）很好，但其實很不利，台灣抱特朗普大腿抱這麼緊，根本是所託非人，還好老天有眼，美國人救了台灣」。

那麼拜登當選，會產生什麼樣的變化？蘇起列舉：外交方面會更專業、雖會維持「反中」立場，但中美有極大重啟「戰略對話」的可能性、並緩和中美貿易戰。當然也會強化美國與歐洲盟國之間的關係，以及重視國際組織，或許也有可能會與台灣簽BTA（美台雙邊貿易協議）。

2020年兩岸關係是有史以來最多「險狀」的一年

中美關係會繼續以「競爭」為主，蘇起進一步分析，因雙方皆有核武，故不會直接兵戎相見，但極高的可能是「代理人會捱打」。而中共對於美國，到目前為止皆採取防衛性、被動性的政策，對於特朗普的行為，僅見招拆招，不過涉及主權問題，如新疆、香港與台灣，仍維持寸步不讓的態度。

以1999年中國大陸駐前南斯拉夫使館被炸，從此圖強雪恥算起，今天的兩岸關係可說已進展到連續劇的最高潮。這20年的時間裏，中共與民進黨各自以無比的耐心與毅力，朝着各自的目標前進，兩條並行線時而並行，時而擦撞，到了今（2020）年，在密集的擦撞中，終於把蔡英文於2016年所要維持的「現狀」變成「險狀」。

蘇起條列出兩岸關係中對台不利的「險狀」有：中國大陸政局安定，美國政局動盪；兩岸互信幾乎降為零、美中互信也跌到近年最低；兩岸溝通完全中斷、中美溝通氣若游絲；特朗普與蔡英文均高度自信，皆排斥內部的温合主張；大陸與台灣民意敵對，雙方內部沒有節制力量。由於美台距離遙遠，若發生戰爭美國無法立即時救援，因此美國極大可能會等台灣變天後才考慮是否翻轉「既成事實」，但蘇起特別說明，近年美國強調「反登陸」，其潛台詞就是要台灣不能只靠美國保台，另一個意思即「這不是美國的責任」。雖然台灣大選結束，美國大選尚未落幕，但中國大陸的「大選」正要開始，兩岸關係還會有其他變化。

蔡政府的「躁鬱症」

蘇起轉而分析近半年來蔡政府的「病症」，即「躁鬱症」。何謂蔡政府的「躁鬱症」？首先為6月30日香港通過港版「國安法」，讓蔡政府有了「先香港，後台灣」的憂慮。從《自由時報》於7月與8月的社論，不斷要求蔡需適時吿訴老百姓狀況，可窺知一二，這是蔡「鬱」的部份。而「躁」呢？則與美國衛生部長、國務次卿先後來台訪問有關。蔡政府以為靠山穩固，於此時動作頻頻，如護照改版、開放美豬等。

但從中共發射東風26B、東風21D飛彈後，向美國示警、華府施壓，並於9月中旬後中共軍機密集出海，再次讓蔡政府陷入憂鬱的狀態。才會有台外交部長吳釗燮說「台灣目前並未尋求與美國建交」，蔡英文於10月10日的雙十講話才有「兩岸合解與和平對話」的表態。

蘇起表示，兩岸關係跳不出「鬥、拖、和」三種，2016年明顯看到蔡政府選擇「鬥」。北京對台當然也有「鬥、拖、和」，過去中共持「兩岸和平發展」即隱含「拖」與「和」的元素。2019年1月習近平提出的《一國兩制台灣方案》雖有「鬥、拖、和」，但仍以「和」為主。

可惜蔡政府醜化《一國兩制台灣方案》、積極介入香港「反修例」活動，並隨着新冠肺炎（COVID-19）疫情「謀獨」，以及美台連手「反中」，這些行為讓北京對蔡徹底失望，「和」的大門完全關閉。

蘇起表示，觀察過往的中美關係，會發現其關係不好不壞，或時好時壞，對台灣來說最好。但他強調，如果拜登當選，也只不過讓兩岸情勢稍緩。蔡政府切忌回到「躁」的狀態，反而應該適時重起對大陸的政策，宜改弦易轍停止推行「兩國論」應將重心放在台灣經濟與人民的福祉上。