美國大選｜民調：倘拜登上台　52.8%台灣民眾認為台美關係不變

美國總統大選開票程序仍在如火如荼地進行，民主黨籍候選人拜登票數領先。台灣中華亞太菁英交流協會周六（7日）公布「美國總統大選與兩岸關係發展」調查結果，民調顯示，若拜登當選下一任美國總統，52.8%台灣受訪者認為台美關係將維持過去4年情況，認為台海會維持現狀的也有一半。

中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛在記者會上介紹，今次民調是以假設拜登當選的前提進行，結果顯示有52.8%民眾認為台美關係將維持過去4年的情況、10.2%的民眾認為會變得更好，但有24.3%對未來4年感到悲觀。

若進一步交叉分析，政黨傾向為民進黨的受訪者中有49.9%認為台美關係將維持現狀，傾向國民黨者持該態度的更高達55.5%。而傾向民進黨者，有6.4%認為台美關係未來會變得更好、國民黨有19.6%，至於傾向親民黨的持該看法的比例最高，達到33.4%。

台灣中華亞太菁英交流協會周六公布「美國總統大選與兩岸關係發展」調查結果。（中央社）

針對拜登當選後對美國及中國大陸關係的影響，有47.1%受訪者認為雙方將會較現在變得更好、33.5%認為會維持現狀，僅11.2%認為會變得更差。民調顯示，台灣民眾傾向認為拜登將重拾政策的穩定性及一致性，而不會像特朗普政府一樣對中國大陸採取極限施壓。

至於拜登上台後的台海局勢，民調顯示有50%的民眾認為未來4年會維持現狀、20.8%認為會更加緩和，22.7%則認為會更加緊張。

與會的台灣國家政策研究協會諮詢委員董立文分析，拜登是民主黨籍，故其外交政策不應與特朗普比較，與奧巴馬政府比對才是較為正確的方式。他說明，若從這個角度來看，現時民主黨、尤其是拜登團隊的外交政策比起奧巴馬時期更加「防中」、「抗中」，對台灣更加友善。

▼拜登在美國時間11月6晚發表演說，稱自己將會勝出。請點擊放大觀看：

+ 9 + 9 + 9

（中央社）