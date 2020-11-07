美國大選2020｜美國駐華使館：民主共和兩黨普遍支持當前對華政策

美國現任總統特朗普（Donald Trump）和民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）的選戰未有最終結果，但拜登形勢大好，有望入主白宮。 開票陷入膠着之際，美國駐華大使館臨時代辦傅德恩（Rob Forden）周四（5日）表示，無論選舉結果如何，美國都將繼續推動與中國之間公平對等的關係，而共和、民主兩黨普遍且一貫支持美國目前的對華政策。

临时代办傅德恩表示不管美国选举的结果如何，美国都将继续推动公平对等的对华关系，而且两党普遍且一贯支持美国目前的对华政策。 — 美国驻华使领馆 US MissionCN (@USA_China_Talk) November 6, 2020

美國駐中國大使布蘭斯塔德（TerryBranstad）10月初離任返美後，傅德恩（Rob Forden）暫代職務。美國駐中國大使館昨天在官方Twitter通報，傅德恩周四在中國民間智庫察哈爾學會與學者對話，議題涉及美中關係及美國選舉。他還與身兼中國全國政協外事委員會副主任的察哈爾學會主席韓方明會面。

在討論中，傅德恩強調美中關係將繼續是世界上最重要的關係。他表示，不管美國選舉的結果如何，美國都將繼續推動公平對等的對中關係，而且兩黨普遍且一貫支持美國目前的對華政策。

傅德恩還說，展望未來，「美國的政策將繼續尋求一種重結果的關係」，真正着手解決美中關係長期存在的問題。同時美國將繼續重視與中國人民的交流，並在全球一些最具挑戰性的問題上尋求成為夥伴的機會。

▼想看更多11月6日及5日美國多個票站點票以及民眾上街表態的情況，請點擊放大觀看：