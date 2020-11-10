「雙十一」打「折扣戰」引實體店不滿　台多家書店宣布將停業抗議

「雙十一」購物節即將於11月11日到來，兩岸各大電商、通路都在備戰「雙十一」，推出許多優惠、促銷、折扣等等。 不過，電商大打「折扣戰」，卻引來實體書店的不滿，決定串連於當日停止營業抗議，台灣已有超過30間獨立書店響應。

台灣各大通路、電商將於「雙十一」購物節推出大量折扣，很多出版物、書籍等等打折到79折以下，甚至「打折再打折」，降價到66折以下。很多台灣書店對這種現象表示不滿，認為這種惡意的競價策略不但壓縮到小型的獨立書店的生存空間，而且長遠來說會對台灣出版市場造成傷害。

台灣超過30間獨立書店響應雙11歇業。（FB@三餘書店）

11月9日，「松鼠文化」出版社在Facebook上表示，「松鼠文化」將會撤出特定網絡電商通路，因為電商違反了當初的合作備忘約定，讓書本在低於79折的價格下出售。松鼠文化也表示，不想讓「折扣戰」繼續不斷推高「書籍定價」，希望讀者能用「未折扣定價」來購書，而不想讓讀者用「折扣戰」來選擇購書管道。

而後11月10日多家台灣獨立書店則無預警宣布將在雙11當天歇業，高雄三餘書店在宣布歇業的文章中提到，「網絡上的資本通路透過出版品折扣不停消費文化產業，當一本書66折也要開始變成常態，當新書的網絡售價還比書店的進書成本還低，當我們看着那遙遙無期的折扣戰車尾燈，有什麼比這更讓堅持賣書的實體書店還心寒。」

文中也呼籲，「請出版產業界正視這個問題，也請大型資本通路們不要再將文化商品當成自己的禁臠，既然想賣書，就一起為賣書人好，台灣的文化發展才會更好。」

不過，也有人認為，這都是自由經濟市場的正常體現，消費者本來就有自行選擇比價的權利，而獨立書店也可以找尋自己的優勢。

目前響應書店有：小獸書屋、海和日常・生活提案所、青鳥Bleu&Book、紅氣球書屋Le BallonRouge、三餘書店TaKaoBooks、無論如河、瓦當人文書屋、日榮本屋The Way We Wish、小島停琉-Linger Bookstore、小兔子書坊、晃晃二手書店、南崁小書店、小間書菜、新手書店、筆耕小書店、七木．人文空間書房、有河書店、鶵鳥藝文空間、焙思書房、植隱冊室、南方書店、爬上坡・好書室、起點書房Beginning Bookstore、唐恩Down House、紅絲線text apartment等等。