大陸軍機破紀錄1.5萬米高空飛行闖台空域　引發「特殊機型」猜測

解放軍軍機再次現身台灣周圍空域，並首次飛行到15,000米高度，引發軍事迷討論解放軍是否派出了特殊機型。

台海局勢日益緊張，解放軍軍機已連續多日進入台海敏感地帶，台軍多次派遣空中戰機應對。（中央社）

據台灣媒體《自由時報》11月10日報道，據台方通報，大陸軍方一架運-8反潛機當日上午進入台灣防空識別區西南空域進行偵查，台灣軍方則以巡邏兵力應對、廣播驅離及防空飛彈則負責追監。

不過，報道引述廣播記錄稱，西南防空識別區在早上7時許和下午3時許出現大陸軍機，其中下午的軍機首次出現在15,000米高度，為今年以來的最高紀錄。這也引發軍事迷討論，大陸軍方是否派出了特殊機型。

據「台灣西南空域」專頁10日統計，大陸軍機在11月除了7日和9日未記錄到外，共有8天進入西南空域並被廣播驅離，也難以研判這架飛到15,000米高度的軍機是何種機型。

此外，根據台方10月初統計，解放軍軍機穿越海峽中線有49架次，台空軍為因應敵情，今年以來計派遣空中戰巡兵力4,132架次，若以今年1月至9月270天計算，平均每天派遣戰機約15.3架次。

而對於解放軍軍機出現在台海一事，大陸東部戰區新聞發言人張春暉曾就海空兵力戰備巡航發表談話表示，台灣及其附屬島嶼是中國領土神聖不可分割的一部分，中國軍隊戰備巡航完全正當合法，是針對當前台海安全角勢和維護國家主權需要採取的必要行動。

他還強調，戰區部隊有決心、有能力挫敗一切「台獨」分裂活動，堅決捍衛國家主權安全和領土完整，堅決維護台海地區和平穩定。