陸委會稱「習馬會」矮化台灣　國台辦：體現平等協商精神

大陸國台辦日前在北京舉辦「習馬會」五周年座談會，台陸委會主委陳明通稱這是大陸官方第一次將其定調為「中國國家領導人接見台灣地區領導人」，是中央對地方的會晤。 對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，「兩岸領導人歷史性會晤得以實現，是建立在共同承認『九二共識』的政治基礎之上的，體現了平等協商的精神」。

陳明通11月9日在台立法院表示，在座談會上，北京將習馬會定調為國家領導人對地區領導人，是矮化台灣。（陳卓邦／多維新聞）

11月11日，大陸國台辦舉行例行記者會。針對大陸十四五規劃提及「推進兩岸關係和平發展和祖國統一」，以及大陸民間出現「以戰促和、以武促統」聲浪等問題進行回應。

朱鳳蓮表示，兩岸關係和平發展是兩岸主流民意，國家統一是中華民族偉大復興的必然要求。大陸方面願意盡最大誠意、努力爭取和平統一的前景，以和平方式實現統一，對兩岸同胞和全民族最有利。同時，捍衛國家主權和領土完整的決心堅定不移，絕不為任何形式的「台獨」分裂活動留下任何空間。

關於國台辦日前舉辦「兩岸領導人歷史性會晤5周年座談會」，朱鳳蓮表示，在當前複雜嚴峻的兩岸形勢下，舉辦座談會是有着特別重要的意義。兩岸領導人歷史性會晤是兩岸關係發展史上具有里程碑意義的大事，開創了兩岸領導人直接對話溝通的先河，將兩岸交流互動提升到了新高度，歷史是不容否認的。

然而，台陸委會主委陳明通日前稱，北京在座談會上第一次「把習馬會定調為中央對地方領導人的會晤」，他認為這是非常不對的。朱鳳蓮回應稱，「兩岸領導人歷史性會晤得以實現，是建立在共同承認『九二共識』的政治基礎之上的，體現了平等協商的精神」。

有媒體追問，蔡英文政府不承認「九二共識」，又想要推動兩岸對話，有沒有機會？朱鳳蓮強調，沒有「九二共識」的「地基」，何來兩岸對話的「大廈」？企圖繞開「九二共識」，任何交往對話都是無從談起的。奉勸民進黨當局不要再玩文字遊戲，欺騙島內民眾。

另一方面，關於美國大選結果是否會影響兩岸關係，朱鳳蓮重申，台灣問題是中國的內政，不容任何外來干涉。祖國必須統一，也必然統一，這是兩岸關係發展的歷史定論。「我們希望美國政府充分地認識台灣問題的高度敏感性，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，慎重妥善處理台灣問題」。

至於美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）11月20日將以實體和視頻同步進行的方式與台灣展開經濟對話，以及台軍宣布美國海軍陸戰隊教官已赴台教授登陸作戰等問題，朱鳳蓮則表示，民進黨當局挾洋自重，打着經濟、商業的幌子同美國發展關係，只會陷入進一步任由美方宰割的境地，只會損害台灣同胞的利益。同時，民進黨當局與美勾連，以武謀「獨」的行徑是十分危險的。我們正吿民進黨當局，不要在「台獨」的絕路上越走越遠，不要把台灣民眾推向災難。

此外，傳出大陸的人口普查包括在大陸居住的台人，朱鳳蓮表示，此次人口普查的對象包括在大陸居住的台灣居民，普查不收取任何費用，也不涉及任何收入調查，台灣居民也不需填寫普查長表，所有訊息也將依法予以保密。