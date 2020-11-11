台外交部：開放瘦肉精美豬進口並非主動向特朗普拋善意

台灣總統蔡英文於8月28日突襲宣布要開放含瘦肉精萊克多巴胺的美豬（簡稱「萊豬」）進口，引發輿論譁然，質疑政府是否因為受到美國壓力才罔顧民意堅持開放，更有傳言指，這是台灣對特朗普政府拋出的善意。 對於上述傳言，台灣外交部表示，外傳台灣對特朗普政府拋出善意的說法並不正確，「事實上台灣政府宣布該項政策後，立即接獲美國跨黨派的公開支持」。

據台媒早前報道，11月2日立法院詢答中，民進黨立委高嘉瑜質問，是否由台灣主動決定開放而不是美國要求？外交部官員當時並未否認。這段答詢內容流出後，在台灣網路引發強烈反彈。

有輿論指，美國瘦肉精豬肉經過料理或加工再製，口感難以分辨與台灣豬的差異。（中央社）

當時高嘉瑜在立法院外交及國防委員會質問台外交部次長曾厚仁，台灣在美國總統選舉前就決定開放萊豬，未來如果拜登當上總統，是否又要重新進行雙方經貿談判？曾厚仁宣稱不會，因為台灣已宣布政策，且已在立法院內有諸多討論。

高嘉瑜直言，在立法院有討論和美國國內有無討論是兩回事，追問決定開放萊豬「是美國主動要求還是我方自己主動拋出善意？」曾厚仁回答，這是台灣政府「針對整體國家利益作出的考量」。

報道指出，曾厚仁並未否認是台灣主動開放萊豬的說法，但他表示，台灣宣布開放萊豬後，美國兩大黨和拜登都表達歡迎，所以對特朗普釋出善意之說不正確。

針對開放瘦肉精美豬一事，台衛福部長陳時中8月31日在廣播節目中曾坦承，開放是為了換台灣在國際的地位，有地位才能談判。（中央社）

台灣外交部周二（10日）晚間重申，曾厚仁當日在回應立法委員提問時，已明確澄清「這是台灣政府針對整體國家利益做出的考量，外傳台灣對特朗普政府拋出善意的說法並不正確，事實上台灣政府宣布該項政策後，立即接獲美國跨黨派的公開支持」。

台灣外交部再次強調，政府是在確保台灣人民健康的前提下，依據科學證據及國際標準，做出進一步放寬美牛、美豬進口限制的決定；此政策不但兑現台灣對美國長久以來的承諾，並已獲得美國行政、國會、智庫與產業等各界及跨黨派廣泛、正面的回應，顯示此一決定有助深化台美經貿關係，更增進台灣在國際貿易談判上的信譽及對國際標準的尊重。

台灣外交部表示，對於若干報道及網路謠傳刻意誤導民眾，與事實不符，外交部特此澄清。