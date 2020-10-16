蘇貞昌未就美豬進口道歉　江啟臣三度率藍委杯葛議事

針對台行政院長蘇貞昌未就開放瘦肉精美豬進口一事道歉，國民黨主席江啟臣周五（16日）率藍委在台灣立法院議會集合，批評蔡政府政策矛盾連連，國民黨將誓死捍衛民眾權益。 國民黨同時準備第三度杯葛蘇貞昌的施政報吿，要求蘇貞昌先為萊豬（「瘦肉精」美豬）政策道歉才能報吿。台立法院長游錫堃則臨時增加黨團協商，事態發展得視協商結論而定。

國民黨第一次杯葛蘇貞昌的施政報吿是在9月22日，要求蘇貞昌應該針對美豬進口一事道歉未果，杯葛議事也讓立院空轉，一度引起民進黨與其他在野黨不滿；第二次則在10月13日，國民黨立法院黨團發出甲級動員令，依然要求蘇貞昌為開放萊豬進口一事道歉，若否就不會讓蘇貞昌上台做施政報​​吿，當天議程也因國民黨的杯葛再度落空。

江啟臣10月16日率領藍委在議場中間集合，準備第三次杯葛時表示，在野黨在立法院就是說出人民的聲音，但是民進黨不顧人民健康，執意要開放美豬進口，宣布開放至今沒有看到任何官員站在人民立場來講話，也與自己過去主張截然相反，證明民進黨是一個雙標黨。

江啟臣說，美豬決策過程是一人專制，之後所有官員講的話都是在護航政策，且台灣國防部、教育部、警政署都說不可以吃美豬，全台民眾卻要吃，長照機關也不制定拒吃標準，國民黨黨無法接受這些似是而非、前後不一的言論。他強調，為了人民健康要繼續站在這裏，也邀請所有台灣在野黨共同站出來，誓死捍衛人民權益。

江啟臣近期針對美豬議題，幾乎可說是「火力全開」。他在10月15日質詢台灣衛福部長陳時中，不斷質問究竟瘦肉精殘留標準是誰訂的？陳時中答稱「這是科學」。江隨後飆罵陳時中，指陳時中「沒有良心，為了當官」，使陳時中按耐不住回應江啟臣，「就為了反對而反對嗎？」

江啟臣在質詢接近尾聲的時候，仍以近乎飆罵的口氣對陳時中表示「謝謝！請下台！」