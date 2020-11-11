台漢嫌妻照顧不周　捅35刀殺妻後伴屍共眠　判刑14年

台灣新北市板橋區一名65歲郭姓男子，今年2月因嫌妻子對其照顧不周，雙方發生爭吵，事後他趁妻子睡午覺，持刀捅妻35刀，並伴屍十數小時。返家的兒子發現母親倒在血泊後，慌忙報警。 案件近日在新北地方法院審理，雖然郭男主張自己罹患精神疾病，但法官判斷其是智慮正常之人，不符合減刑要件，最後依殺人罪嫌判刑14年，全案仍可上訴。

判決書指出，郭男因為視力退化及左肩受傷等身體狀況，多次向比他小8歲的妻子抱怨，但卻未被理會，加上妻子態度不佳，兩人2月20日為此發生口角，他因此心生不滿，趁著妻子午睡期間，拿著水果刀進房，接著朝妻子胸口猛捅。

圖為案發現場。（網上圖片）

過程中，妻子曾起身掙扎反抗，但仍敵不過郭男力氣，一共遭捅了35刀，噴血慘死床上。郭男殺妻後本想同歸於盡，但自殺未遂，最後與妻子屍體在同一張床上，共眠至少12小時。直到隔天上午，郭男兒子返家，卻沒見到母親身影，打開房門後竟驚見母親倒臥血泊，且全身已屍僵，而郭男則在一旁坦承，「我殺了你媽媽」，讓兒子當場崩潰。

新北地院審理時，郭男辯稱，他只有刺妻子胸部4、5刀而已，並主張自己患有重度憂鬱症等，且殺人後也因為後悔而自殺，因此請求減刑。但法官認為，郭男能夠詳細說明案情，過程鉅細靡遺、前後相符，並多次表達後悔因一時衝動而犯案，且犯案後還知道要將妻子身上有價值的飾品取下，更在羈押期間編造自首情節要求兒子配合，顯見他是智慮正常之人。

醫院檢定也認為，郭男的精神疾病並未影響到他的辨識行為違法能力，且他也明顯知道殺人犯法，因此不符合減刑要件，再者他手段兇殘，審酌他坦承反省，且態度良好，最後依殺人罪嫌判刑14年。全案可上訴。

（綜合報道）