同夥提供性虐服務被劫殺　男子為博賠償爬街哭訴女友被綁架殺害

河南鄭州日前有一名男子眾目睽睽下在大街上爬行，大聲哭訴女友被人綁架殺害，引來不少民眾圍觀。 惟警方介入調查後揭發事件另有玄機，實情是男子李某與多人一同經營提供性虐待服務的「工作室」，未料其中一名成員在「服務」期間被顧客劫殺。李某為博取更多賠償，就與其他成員在大街上「表演」，並且拍片上傳至網絡。 警方指，李某等人已全數被抓獲，搶劫殺人的馬某亦已被採取刑事強制措施。

李某眾目睽睽下在大街上爬行。（影片截圖）

從網上片段所見，當時李某在人來車往的大街上緩慢爬行，一旁有另一名女子在不停叫喊。李某一邊爬行，一邊以淒厲聲線哭訴「我跪過，但是，我女朋友還是死了」、「為甚麼，十年一遇的綁架案為甚麼就出到我身上了」。隨後，李某在一處空地停留，該名女子則在旁邊不斷嘶叫。在面對聞訊而來的警察詢問時，李某就繼續悲慟叫喊，「你老婆孩子死了你會冷靜嗎」。

不過，鄭州公安局在周五（6日）發出警情通報，指經調查後，發現李某在10月時與多人共謀成立一個提供各種性虐待服務「工作室」，同時亦在網上售賣相關影片。工作室成員之一胡某在提供性虐待服務期間被殺。警方指，李某事後為得到經濟補償，報案後再聯同其他工作室成員，組織策劃在大街上「表演」，「歪曲事實，博人眼球，意圖達到經濟補償目的」。

對於胡某的具體情況，警方在另一份警情通報中則指，事發在11月2日下午3時30分，疑犯馬某在網絡交友平台上，以1200元人民幣的價格約得胡某。馬某有吸食胡某攜帶的禁用藥物，隨後兩人就大玩性虐待。未料及至當天5時左右，馬某就將胡某劫殺。

（綜合報道）