被指美國大選「押錯寶」　蔡英文：美對台支持不會因政黨輪替減損

美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）早前已經宣布贏得大選，相信這也將牽動新一輪美中台三邊關係發展。 美國《華盛頓郵報》早前曾有報導指，台灣蔡英文政府傾向於共和黨，台灣內部亦有輿論批評蔡英文在美國大選中「押錯寶」。對此，蔡英文11月11日表示，她在2015年美國奧巴馬（Barack Obama）政府期間，成為有史以來第一位進入白宮的台灣總統候選人，可見民主黨政府對台灣的態度是友善的，也願意持續改善與台灣種種的待遇跟關係。 蔡英文強調，台灣在美國主流民意上獲得支持，不會因為可能的政黨輪替，發生對台灣的支持有什麼樣的減損。

2015年6月4日，蔡英文繼3日拜會白宮國安會，進入副總統辦公的艾森豪威爾行政大樓後，4日約2時從美國國務院C街正門進入國務院與副國務卿布林肯等官員進行會晤。（資料圖片/中央社）

據《中央社》消息，蔡英文強調，美國大選要到整個法律程序完結、塵埃落定，恐怕還需要一段時間，在這段期間內，「會密切關注台海安全，以及台灣股匯市、政經總體情勢的變化，並且就可能的情況預為評估研判、因應部署」。

蔡英文並稱，過去一段時間，台灣跟美國政府、參眾兩院、主要政黨和智庫、民間團體，都有密切的交往，許多友台法案，都有賴於美國兩大政黨在國會合力支持，才能夠開花結果，因此她有信心，台灣在印太地區戰略前緣、民主前線的重要地位不會改變，支持台灣也已經漸漸成為美國的民意主流，未來政府深化台美關係的努力不會改變，也會持續爭取美國主流民意對台灣更廣泛、更大力的支持。她提及，稍早前，美國國務院也宣布台美「經濟繁榮夥伴對話」將於11月20號展開，未來會積極就台美更進一步經貿合作的方向，持續努力，深化台美夥伴關係。

蔡英文指出，2016年美國大選落幕時，民進黨已是執政黨，美國還是奧巴馬政府，直到2017年1月20日特朗普政府才上任，在那段重疊期，民進黨跟當時的奧巴馬政府有很好的溝通，和各部門、個別層級的人溝通也都很順利。蔡英文特別提及，2015年她是有史以來第一個進入白宮的台灣總統候選人，當時是奧巴馬政府，可見民主黨政府對台灣的態度是友善的，而且也願意持續來改善對台灣種種的待遇跟關係。

台灣民眾高度關注美國總統大選。圖為美國的特朗普支持者集會。（AP）

近來多有輿論質疑民進黨政府在這次美國大選站隊共和黨陣營，最後落得押錯寶的窘境，蔡英文稱，2016年台灣的在野黨說民進黨押錯寶，但後續民進黨政府積極與特朗普政府合作，創造台美關係一個很大的進步跟進展；2020年在野黨又說民進黨押錯寶，但民進黨政府團隊已證明，即使在美國政府更替的情況下，也會持續努力讓台美關係能夠維持穩定，主要就是在於台灣跟美國執政者維持很好的合作關係，跟在野者，也維持非常好的溝通跟互動。

蔡英文表示，台灣在美國主流民意上獲得支持，在參、眾兩院也有很多友台的力量，很多的法案通過或者軍售，需要兩黨共同的支持，所以，這些主流民意跟力量，不會因為可能的政黨輪替，而發生對台灣的支持有什麼樣的減損；台灣跟美國有共同的價值，還有台海、台灣的戰略價值，這些都是不變的，美國政府或許有更替，人事有更迭，但是政府對台美關係的持續發展有信心。