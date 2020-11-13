蓬佩奧稱台灣非中國一部分　學者：極端不負責任及無任何效力

美國國務卿蓬佩奧公開表明「台灣一直不是中國一部分」，是美國首次如此直接表達對於兩岸關係的立場。 不過，有中國大陸學者在接受台媒採訪時認為，蓬佩奧是即將結束任期的特朗普政府高官，此時此刻此種說法是極端不負責任，也沒有任何效力。

北京聯合大學台灣問題研究院副院長李振廣稱，中美三個聯合公報中的《上海公報》，台灣問題上中國的聲明是表明反對台獨，強調台灣是屬於中國的一部分。美國的聲明則是認識到「在台灣海峽兩邊的所有中國人都認為只有一個中國，台灣是中國的一部分」，並對此立場不提出異議。

李振廣批評蓬佩奧在台灣問題上的說法極端不負責任，也沒有任何效力。（中時電子報）

李振廣認為，《上海公報》、中國及台灣各自的憲法，乃至台灣的《兩岸人民關係條例》，亦都表明是兩岸同屬「一中」，「可見蓬佩奧的說法完全站不住腳，只流露出個人的政治野心，在特朗普政府即將下台前夕，利用局勢紛亂時趁火打劫，累積個人的政治資本。」

另一方面，經常分享解讀美台關係「美國台灣觀測站」網站就發文指出，對於台灣的地位，美國在與中國的聯合公報內一直都沒有把話說死，有諸如「海峽兩岸的中國人自己用和平方式解決」的表述，是戰略模糊的一部份。事實上，其他各國的做法亦是將台灣問題模糊帶過，只用「注意到」、「認知到」之類的字眼來應對中國，甚少會直接表明台灣不屬於中國，「因此，這真的是一個非常重磅的新聞啊！」

（綜合報道）