台親綠智庫民調：逾六成民眾認同自己是「台灣人」

親近綠營的台灣智庫「台灣智庫民調中心」於11月12日發布最新民調，在自我認同上，高達61.6%的民眾認為自己是「台灣人」，遠超「既是台灣人及中國人」的33.6%，及「中國人」的2.7%。

「台灣智庫民調中心」進一步指出，在年齡層方面，認同自己是「台灣人」的比例，在所有年齡層都居於壓倒性的過半，其中30歲至39歲比例最高達66.2%、最低為40歲至40歲約57.2%。認同自己「既是台灣人及中國人」者，多維持在兩至三成，最高在20至29歲達37.8%、最低在70歲以上的族群僅24.8%。認同自己是「中國人」者，除在70歲以上年齡達5.1%外，其餘皆不到5%門檻。

親近綠營的台灣智庫發佈最新民調，在自我認同上，高達61.6%的民眾認為自己是「台灣人」，遠超「既是台灣人及中國人」的33.6%，及「中國人」的2.7%。（中央社）

政治傾向方面，民進黨、時代力量、台灣基進黨等泛綠政黨支持者，認同自己是「台灣人」，分別是83.7%、75.5%、92.5%；認同自己「既是台灣人及中國人」的，分別為16.1%、22.3%、7.5%，幾乎沒有人認同自己是「中國人」。

國民黨支持者，認同自己是「台灣人」者為30.6%，認同自己「既是台灣人及中國人」者居過半的58.6%，認同自己是「中國人」者僅6.3%。民眾黨支持者的認同，與國民黨類似，認同自己是「台灣人」者為42.5%、「既是台灣人及中國人」者54.5%、「中國人」者2.4%。

而無政黨傾向的中立選民，認為自己是「台灣人」者為過半的54.1%，認同自己「既是台灣人及中國人」為37.9%，認同自己是「中國人」者僅3.8%。

民調也詢問，若只能在「台灣人」與「中國人」中擇一，86.8%的台灣民眾認為自己是「台灣人」，不管從年齡層、教育程度等方面來看，認同自己是「台灣人」者均達八至九成以上。