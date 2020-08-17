網紅帶貨「泰國減肥藥」被揭是新型毒品　售賣或購買服用都屬違法

宣稱是自泰國進口的「DC減肥特效藥」近年在內地網絡上熱賣，系列藥物林林總總多達十數種，不僅被「微商」大力宣揚具減肥奇效，還被網紅主播瘋狂「帶貨」。然而，內媒報道指，該藥實為新型毒品，大量服用可致精神障礙。

內地網絡有不少商家販賣「DC減肥藥」，宣稱有減肥奇效。（網上圖片）

據內媒報道，內地近期不斷傳出有人因服用該類藥物而被警方採取措施，其中不少涉案者都對該類藥物缺乏認識，上海一名女子日前發微博稱，自己在淘寶的某商家購買了DC減肥藥，在不知該藥含違禁成份的情況下，連續服用了兩年，及至今年7月17日，她被警方上門要求配合做毒品檢測和精神成癮鑑定，最後開出行政處罰書，對她實施罰款或社區戒毒。

該女子稱，上海從6月底就有不少人與她遭遇同樣事情，她對於警方處理結果感到不滿，認為自己也是受害者，被判定為吸毒嚴重影響自己的精神和未來的生活。對於該藥的減肥效果，她稱，使用1年後就瘦不下去了，但不清楚對器官的具體影響，表面上沒有甚麼不舒服。

對於這名女子的遭遇，有內地律師發微博表示，服用該減肥藥的民眾會被行政處罰，更會留下吸毒史的檔案，當中更有人因吃了該藥後感覺有效果，便在朋友圈售賣，結果遭到警方以走私販毒罪拘捕。上海警方表示，今年以來共查處涉嫌「DC減肥藥」的案件200餘宗，無論售賣還是購買服用都屬違法。

綜合內媒報道，近年來，境外非法流入中國的「減肥藥」等非法藥物，多含有受管制的精神藥品成分，如安非拉酮、芬特明、地西泮（「減肥藥」）、硝西泮、氟硝西泮（「安眠藥」），莫達非尼、利他能（「聰明藥」）等，上述成分均已在2005年被列入中國《麻醉藥品及精神藥品品種目錄》，施行嚴格的目錄管制和行政許可等措施。

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其中，安非拉酮主要刺激下丘腦的神經中樞，使人有飽腹感，可控制食慾減少食物攝入量，但會提高身體興奮性，易出現莫名情緒波動或失眠、情緒亢奮等；芬特明大多作用於動物擬交感神經，以控制食慾或鎮靜，醫學期刊《刺針》發表的研究表明「隨着服藥劑量的增加，會出現認知和精神障礙的情況也相應增加」，且此類藥物雖在美國等地區廣泛用於減肥，但還沒有長期隨機對照研究證明其有效性和安全性；而地西泮多用於抗焦慮、鎮靜催眠等，長期使用具有耐受與依賴性。

報道指，從這類減肥藥的成分及藥理作用看，屬於內地法律規定的毒品（國家規定管制能夠使人形成癮癖的麻醉藥品和精神藥品）。上海市禁毒辦有關負責人表示，該類藥物的使用者和銷售者，皆會遭到法律制裁和處罰，目前，一些涉案疑犯涉嫌非法持有毒品罪，已被警方採取刑事強制措施，罪名成立者可處7年以上有期徒刑或者無期徒刑。

上海市公安局介紹，從破獲的案件情況來看，此類「減肥藥」、「安眠藥」和「聰明藥」服用後有心率加快、噁心、頭痛等症狀，甚至出現焦慮抑鬱、狂躁易怒、厭食厭世等嚴重情況。自2018年起，全市非法使用精神、麻醉藥品的情況呈高發增長態勢。今年以來，上海查處非法使用精神、麻醉藥品類（如「減肥藥」、「安眠藥」等）的吸毒人員中，使用含有管制類精、麻藥品成分「減肥藥」的人員高達85%。

網紅減肥藥被揭是新型毒品，也引發不少網民關注，紛紛表示「謝謝提醒，真是太可怕了」、「運動才是最健康的減肥方式」：

「那為這種藥代言的網紅會被追究責任嗎？」 「這藥火了這麼多年了。現在才說涉毒嗎？」 「現在倒貼給我，我也不吃了。深受其害。」 「還是老老實實地管住嘴、邁開腿吧」 「這不泰國藥房開的嗎？只能說別人的藥品在咱這違法」

（綜合報道）