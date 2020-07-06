台女遺體驗出毒品PMMA　母親用其生前帳號扮買家揪出幕後毒販

台灣羅姓女子去年12月間，3天4度向薛姓男子購買毒品咖啡包，隔日清晨死亡，體內驗出多種毒品反應。羅母透過女兒的微信帳號，假裝再買30包咖啡，實際上是與警方配合，釣出販毒者，揪出薛男。士林地檢署日前偵結，全案依照販賣毒品罪嫌起訴。

起訴指出，24歲薛男去年12月10至12日，4度用微信聯繫羅女，用每包5百元（台幣，下同）不等價格，共計販賣15包毒品咖啡包，其中含有致死率高的甲氧基甲基安非他命（PMMA強力搖頭丸）成分，並轉讓1支愷他命香煙。

【相關圖輯】「超級搖頭丸」PMMA致死率高 部分包裝印有foodpanda、抖音logo（點圖放大瀏覽）：

不料，羅女在13日4時許死亡，經司法相驗，體內檢驗出多種毒品反應，羅母和警察配合緝毒，用女兒的微信帳號，佯稱要用1萬5千元買30包咖啡包，再要求薛送1支毒香煙。

薛在北投區向「胡迪」拿毒品後，前往羅的住處打算販賣咖啡包並轉讓毒香煙，被警方人贓俱獲查，扣愷他命1包、咖啡包2包。

薛落網後坦承賣毒給羅女，並供出羅女死亡當天房間內的咖啡包來源。檢察官認定，薛涉犯販賣2級毒品、轉讓3級毒品等罪，依法起訴。

【相關圖輯】大麻Jelly Beans、大麻啤酒……大麻合法化引爆新興產業（點圖放大瀏覽）↓↓↓

+ 12 + 11 + 10

延伸閱讀：

獨／被控性侵衛生局女職員 前主管：我也是受害者

新北衛生局女疑遭性侵施暴 執行長事後爆哭音檔曝光

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】