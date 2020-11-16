RCEP簽署｜台外交部：持續爭取加入CPTPP　提升與美印太戰略對接

中國大陸、日本、東盟（ASEAN）10國、澳洲等於11月15日正式簽署「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）。不過，與中國大陸一海之隔的台灣被排除在外，並未獲邀加入。 台灣外交部就此表示，RCEP由中國大陸主導，台灣推動加入有實際困難，將持續推動加入「跨太平洋伙伴全面及進展協定（CPTPP）」，同時提升「新南向政策」與美國「印太戰略」等區域戰略的對接及協作。

台外交部說，CPTPP是目前政府推動加入區域經濟整合的重點目標，相關單位正積極爭取，在尚未正式開放新成員加入前，爭取非正式諮商機會，為加入做準備。

台灣外交部發言人歐江安。 （屈彦辰攝）

台外交部指出，政府將持續推動加入CPTPP，爭取拓展與新南向夥伴國家及美國與日本等理念相近國家的經貿合作機會，包括善用「台美基礎建設融資及市場建立合作架構」，以及提升「新南向政策」與美國「印太戰略」等區域戰略的對接及協作，並將持續關注RCEP未來發展，透過產業轉型及提高產品附加價值，積極協助台灣產業因應區域經濟整合的情勢發展。

台灣經濟部長王美花15日（昨日）曾表示，該協議與既有機制相比，自由化程度並沒有比較高，故對台灣的影響仍需一段時間過後才會顯現。但她同時指出，石化、紡織上游業者受到影響較大，台灣需要提升自我競爭力，成為高階製造中心，並持續爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），舒緩廠商的關稅壓力，來因應RCEP的衝擊。

（綜合報道）