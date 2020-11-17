台外交部：美台經濟對話擬簽備忘錄　確立持續溝通機制

美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）20日將與台灣展開經濟對話。台灣外交部北美司長徐佑典今天（17日）表示，雙方計劃會後簽署備忘錄，以確立新對話機制，讓台美未來可持續就全球經濟戰略布局進行更緊密、廣泛的合作。

美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）20日將與台灣展開經濟對話。（資料圖片）

徐佑典稱，台美雙方都有意願透過對話建立針對未來經濟戰略布局的定期溝通機制，並讓此機制及對話具有延續性。

徐佑典又表示，美台經濟對話由美國國務院主導、美國國務院次卿克拉奇主談，結合實體與線上形式的對話預定於台北時間20日晚間9時召開，約進行半天，所觸及議題的美國國務院相關部門主管都會出席在華府的實體會議。

在台北視像參與對話的將有台灣行政院政務委員鄧振中、經濟部長王美花、科技部長吳政忠、外交部政務次長曾厚仁，以及國家發展委員會、財政部、外貿協會等相關部會代表。

徐佑典指出，此次對話著重供應鏈安全、科學與技術、5G乾淨網絡、投資審查、基礎建設、能源、全球衛生醫療合作等議題，凸顯台美將建立全面性的戰略經濟夥伴合作關係，也彰顯台美強勁且成長中的經濟關係。

（綜合報道）