台外交部次長：隨時歡迎美軍艦停靠　若特朗普訪台不會拒絕

台灣立法院外交及國防委員會11月16日邀請台灣外交部針對「美國大選後台美經貿關係走向」進行專案報吿並備質詢。國民黨立委曾銘宗詢問，如果美國現任總統特朗普（Donald Trump）在下台前宣布訪問台灣，外交部是否歡迎？台外交部政務次長曾厚仁答覆，「沒有理由拒絕」。曾厚仁還稱，隨時歡迎美國軍艦停靠台灣港口。

台外交部政務次長曾厚仁。 （中央社）

曾銘宗問，若美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在特朗普政府下台前宣布訪問台灣，台灣歡不歡迎？曾厚仁說，外交部表示歡迎，不過隨後曾厚仁又說要把話收回，不願回答部分假設性的問題。而曾銘宗未給曾厚仁喘息，追問若特朗普下台前宣布跟「中華民國」建交，外交部是否歡迎？曾銘宗此時口誤說成「斷交」。曾厚仁確認是台美「建交」後，曾隨即表示「很好啊，有什麼不好呢？況且這還是立法院通過的決議。」

曾銘宗緊接著問，如果特朗普下台前，美國軍艦停靠台灣港口，可能性高不高？曾厚仁說，「如果他要停靠，我們隨時歡迎」；至於特朗普下台前若宣布訪問中華民國，外交部立場為何？曾厚仁說，「沒有理由拒絕。」

不過，關於曾厚仁的說法，台灣外交部16日發出聲明稿表示，洽邀美國政府高層官員訪問台灣或安全合作向來是政府的重要外交工作；有關邀請特朗普、蓬佩奧「卸任」前訪台或美國軍艦靠港等假設性議題，外交部目前並沒有相關規劃，也未曾與美方就這些事項進行討論。

台灣外交部強調，台灣政府一向與美方保持密切順暢的溝通，未來將持續秉持互信、互惠及互利的原則，穩健深化台美雙方在各領域的合作伙伴關係。