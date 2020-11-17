美稱不對台主權採取立場　台外交部：反映美恪守「六項保證」承諾

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）11月12日稱，「台灣不是中國的一部分」。此後，一名美國國務院發言人11月14日重申了美國基於中美三項聯合公報、《與台灣關係法》與六項保證的「一中政策」，又表示，「美國對台灣主權不採取任何立場」。 對此，台灣外交部表示，這反映美國恪守1982年列根「六項保證」的內容，以及美國對台灣長期一貫的立場。

美國國務院發言人早前表示，過去40年來，美國遵循1979年通過《與台灣關係法》、中美三項聯合公報，與1982年里根總統給台北的「六項保證」。該名發言人進一步稱，美國長期實施一中政策，與北京主張中國共產黨擁有台灣主權的一中原則有所不同，美國不對台灣主權採取立場。他強調，美國的根本利益是，台灣問題必須在非脅迫、且兩岸人民所能接受的方式下，和平解決，這也是北京的承諾。

對此，台外交部發言人歐江安11月17日表示，美國歷任政府均恪守《與台灣關係法》及「六項保證」的對台承諾，美國國務院重申「美國不對台灣主權採取立場」 ，與蓬佩奧之前相關談話均反映1982年列根「六項保證」的內容，以及美國對台灣長期一貫的立場。

歐江安說，「中華民國台灣」是一個主權國家，不是中華人民共和國的一部分，這是不爭的事實，也是現狀。她表示，外交部感謝美方對台灣民主的堅定支持，並將在既有的深厚基礎上，進一步深化台美在各領域的友好合作夥伴關係。