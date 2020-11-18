台F-16戰機失聯機師仍下落不明　蔡英文令徹查事故：該負責就負責

台軍一架由上校飛官蔣正志駕駛的F-16戰機昨晚（17日）在執行表定夜航訓練時，起飛2分鐘後失聯。各單位已徹夜不休全力搜救，但截至今日（18日）上午7時，蔣正志仍下落不明。 台灣總統蔡英文上午緊急召開記者會回應戰機失聯事件，她表示已要求徹查事故原因，該負責就負責、該檢討就檢討。她並宣布，即日起全面停飛F-16戰機。

綜合台媒報道，國家搜救指揮中心是在昨晚6時30分接獲國防部通報，指一架F-16戰機夜航訓練於昨晚6時5分自花蓮起飛，機上駕駛員為蔣正志，但雷達光點在起飛兩分鐘後就消失在花蓮機場東北面外海8海浬處。

一架F-16戰機11月17日晚間在花蓮外海失聯，軍方全力搜救上校飛官蔣正志，截至18日上午7時仍無發現。（中央社）

台國防部S-70C-6型搜救機昨晚6時25分自松山起飛搜救，黑鷹搜救機則於今天凌晨5時50分自花蓮起飛，接替夜待機空搜任務。雖然海空搜救行動不間斷，國搜中心透露，截至今日上午7時仍無任何發現。國防部已累計出動搜救機8架次、海軍艦4艘次及海巡署艦艇9艘次（1艦8艇）。

據悉，台國防部長嚴德發今日上午已往花蓮親自督導搜救，副部長張哲平上將將代為前往立法院備詢。針對媒體報道「F-16戰機失事研判機械因素可能性很高、地勤勤務過重」一事，空軍司令部上午發布新聞稿駁斥所謂專家的論述與事實不符，並強調本案是例行性訓練任務，相關機務工作均正常執行，有關失事原因還待專案小組進一步調查，目前以全力搜救協尋失事人員為重點。

蔡英文上午在記者會上表示，空軍已將F-16戰機全面停飛，進行檢查，她已要求徹查事故原因，該負責就負責、該檢討就檢討；同時也要求國防部此刻國防戰備任務不能鬆懈，來確保台灣安全無虞。她並要求所有單位不能放棄任何機會，全力救援是現在最優先任務。

（中央社／ETtoday）