台軍一架F-16在花蓮外海失聯　黑鷹直升機出動搜救

早前有消息指，在台灣花蓮，今（17日）晚有一架台軍F-16戰機在夜航訓練時從雷達光點消失。 台空軍司令部稍後證實，花蓮基地一架F-16單座戰機（機號6672），晚間6時5分由飛行官蔣正志上校駕機起飛執行例行性訓練任務，隨後於機場東北面9海里光點消失，台空軍已成立應變中心展開搜救行動。

台國防部晚間6時30分通報稱，一架F-16戰機夜航訓練，晚6時5分從花蓮起飛，晚間6時17雷達光點消失，消失地點在花蓮機場東北面8海里，晚間6時25分，黑鷹直升機起飛搜救中。據台灣中央社消息，台軍參謀總長黃曙光火速進入衡山指揮所，監控搜救狀況，緊急調度海空軍協助救援。

據稱，台國防部還通知了台海巡署出勤、空勤搜救機待命，並請漁業電台、基隆海岸電台廣播附近船隻協尋。

台灣總統府表示，事發後，台國防部於第一時間向蔡英文報告後，蔡已指示各相關單位務必全力搜救，各單位仍要打起精神、堅守崗位。

台灣1992年向美國採購150架F-16戰機，1997年首批F-16戰機抵台後，在台灣空軍服役超過20年，此前已有7架F-16失事。最近一次是在2018年6月4日，花蓮基地一架F-16單座戰機，由吳彥霆少校飛行官在北部空域執行演訓任務時撞山，吳彥霆殉職。

而今年台軍已經發生兩起墜機事故：1月2日，一架台軍UH-60M黑鷹直升機失事墜毀於新北市烏來區烘爐地山桶後溪溪谷，包含時任國防部參謀總長沈一鳴空軍上將在內的8人死亡；10月29日上午，台軍一架F-5E戰機在在台東外海執行訓練任務時墮海，飛行員朱冠甍送院搶救無效死亡。