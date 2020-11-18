【中天續牌失敗】NCC：財團老闆買媒體　必須維持新聞自主

台灣旺旺中時媒體集團中天電視旗下的「中天新聞台」的執照將於今年12月10日到期。台灣「國家通訊傳播委員會」（NCC）審查後，周三（18日）以7比0大比數一致否決中天續牌（台稱「換照」）。 NCC主委陳耀祥在記者會上稱，不予續牌原因包括中天違法記錄嚴重，當中最大問題是外部勢力介入，委員會才有此裁決。他表示，全案沒有任何政治力介入，強調續牌審查絕對不只是形式審查，並想藉此告知所有要買媒體的財團大老闆，必須要維持新聞自主。

據NCC指出，中天新聞台的民眾申訴案件從2017年開始爆增，佔所有申訴總量近3成；主要違規案共25宗，受警告處分有2宗，其餘23宗裁罰涉額共1153萬元（新台幣，下同），各案件裁罰原因不同，主要是違反事實查證、公眾利益、兒少法等。

中天在2018年後違規記錄逐漸累積，申訴案件是新聞台首見。中天的倫理委員會對觀眾申訴未提出實質有效討論，失去批判矯正功能；教育訓練規劃未能有效連結民眾申訴、裁罰案件。此外，中天亦未遵守自訂的「中天專業倫理規範」及「中天涉己事務新聞製播規範」，且在2018年時長達5個月沒有新聞總監，可見其內控機制失靈，自律機制未發揮功能。

同時，調查證據及民眾檢舉表明，中天新聞台大股東蔡衍明及中視前董事長邱佳瑜，直接或間接介入中天新聞台運作，明顯違反該公司所訂的「中天電視新聞自主公約」。新聞部相關主管均未表示異議，亦未見自律內控機制對此提出檢討及反省。

NCC指，中天在續牌過程中多次提出補充意見及承諾，包括強化新聞台考核制度、落實中天新聞台人事由中天電視董事會及總經理管理的制度等8項措施，但無一說明如何排除上層股東不當干預；而2014年審理續牌案時曾要求中天公司依各項要求改正，中天卻未能如實執行。NCC認為，中天一直未改善過往違規情事，更難以落實未來6年營運計畫，遂駁回其續牌申請。

（中央社／聯合新聞網）