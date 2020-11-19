台陸委會「善意提醒」陸媒駐台記者：在台協助錄製節目恐遭驅逐

大陸東南衛視2名駐台記者在今年7月初被台政府認定「從事與申請目的不符」，被要求限時離境。 11月19日，台陸委會發言人邱垂正在記者會上「善意提醒」稱，目前仍有大陸媒體駐台記者「參與協助」在台錄製節目，這與當初申請赴台「新聞採訪」的目的不符，已請主管機關文化部通知相關駐台大陸媒體停止該種行為，如未改善，將依法查處。

11月19日，台陸委會舉行例行記者會。有媒體提問，7月初台灣驅逐2名東南衛視記者，但東南衛視的《海峽新幹線》仍持續製播中，對此陸委會有何評論。

陸委會發言人邱垂正表示，大陸媒體在台租用攝影棚，設置在台演播室，目前仍有部分駐台大陸媒體記者「參與協助錄製節目」，邀請台灣人士評論兩岸時政，這與政府當初核准其到台灣駐點「採訪」的目的不符。「是讓他來採訪新聞的，不是來錄製節目」。

邱垂正強調，台灣方面是讓大陸記者新聞採訪，不是錄製節目的。（楊家鑫／多維新聞）

他強調，陸委會已請主管機關文化部通知相關大陸媒體在台駐點記者，停止在台錄製節目的行為，如未停止，台政府會依法處理。「我們是善意提醒，希望改善這種行為」。

有媒體追問，駐台內媒在台製作這些節目，不是一兩年的事情，為什麼現在查處？邱垂正強調，「政府當初開放大內媒體來台駐點，是為了讓增進兩岸彼此之間的互相理解」。

至於台灣業者租借攝影棚給內媒是否違法，邱垂正僅表示，還在研議中。

據悉，目前有5家中央級以及5家地方大陸媒體在台駐點，其中有央視、東南衛視、海峽衛視，在台組借攝影棚錄製節目。