國台辦稱將安排在陸台人施打疫苗　台陸委會：政治宣傳居心可議

11日舉行的國台辦例行新聞發布會上，國台辦發言人表示，將妥善安排在陸台胞施打新冠疫苗。 對此，台陸委會發言人邱垂正批評稱，施打對象應以防疫需求為優先，而不是拿來當成優惠措施，陸方將涉及醫衛防疫專業的事務與政治宣傳掛勾，居心可議。

邱垂正公布陸委會例行民調，其中有超過三成民眾認為兩岸交流太慢，這與民調顯示超過七成民眾認為大陸對台不友善，似乎有落差。（楊家鑫／多維新聞）

國台辦早前曾表示，「沒有九二共識的地基，何來兩岸對話的大廈？」對此，邱垂正表示，台灣多數民意不認同中共堅持的「一個中國」原則的九二共識，立場非常清晰；中共積極推進統一進程、侵犯台灣的企圖，不會因為台方接受其主張就有改變或停止。

邱垂正又呼籲，面對兩岸政治議題，台灣各界應團結一致，要求中共正視中華民國，才能保障台灣最大的利益。

而關於國台辦日前稱將妥善安排在陸台胞施打新冠疫苗，邱垂正指出，疫苗的研製、測試到施行，屬於高度醫術專業事務，必須經過嚴謹的科學程序，確定安全無虞，才能夠普遍使用。

他表示，施打對象應該考慮防疫需求，讓高風險族群優先施打，而不是拿來當成優惠措施。陸方將涉及醫衛防疫專業的事務與政治宣傳掛勾，居心可議，相信台灣民眾不會輕易被矇蔽。

邱垂正又提醒在陸台人，應注意相關疫苗安全風險信息，包括國際醫衛界對於中國大陸疫苗開發是否透明安全的疑慮，以及審慎考慮在國際還沒有看到具有公信力的疫苗公開使用前，現階段在中國大陸施打其產製疫苗的必要性，以維護自身健康的權益。