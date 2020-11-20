美國環保署長下月赴台商議海洋保護合作　4個月內第3名美官員訪台

繼衛生部長阿扎爾（Alex Azar）、國務次卿克拉奇（Keith Krach）後，美國環保署署長惠勒（Andrew Wheeler）據報已應邀下月訪問台灣，是四個月內第三名訪台的美國內閣官員。 據美媒報道，台灣駐美代表蕭美琴已經確認惠勒會訪台，有知情人士稱，台灣早在去年底就已提出邀請，但後來受新冠疫情影響延宕至今。

報道稱，惠勒預定在12月5日訪問台灣三天，一行共有10人，但雙方仍就訪問細節與期盼達成的成果進行最後確認。報道並提到，惠勒此行是就「拯救我們的海洋」（Save Our Seas, SOS）倡議，以及海洋垃圾、空氣品質、孩童健康等議題推展美台合作。惠勒此前已經表明處理塑膠廢棄物是重中之重，署方近期亦有公布一份處理海洋垃圾的全球策略文件。至於屆時會否與台灣政府高層官員會面，則目前尚未敲定。

另據知情人士稱，美台高層交流是美國跨黨派共識，近期多位美國高層官員接連訪台，彰顯雙方緊密友好的合作關係，也符合美國在018年通過的《台灣旅行法》。美台在環保領域合作已有諸多成果，未來雙方也期待就海洋廢棄物倡議及區域空氣品質等議題達成進展。

美國衛生部長阿扎爾、國務次卿克拉奇今年先後訪台（點圖放大）：

（綜合報道）