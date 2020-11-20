蘇貞昌傳與蔡英文關係差明年初請辭　台總統府發言人斥虛構不實

對於有消息稱行政院長蘇貞昌即將請辭，政府內閣改組一事，台灣總統府發言人張惇涵在周五（20）嚴正表示，相關傳聞及言論皆為虛構不實，總統蔡英文目前並沒有內閣改組的規劃，並稱特定人士的不實操作，心態可議，也沒有討論的價值。

事緣國民黨革命實踐研究院院長羅智強在受訪時率先爆料，稱獲得「中間人」告知，蘇貞昌將會明年農曆新年前下台，蔡英文是將計就計，目前「中天新聞台」被拒絕續牌及開放美豬進口後，蘇貞昌的民調備受重挫，「當民調跌落谷底之時，就是換掉他的時候。」羅智強又稱，蔡英文與蘇貞昌的關係差。

總統府發言人指蔡英文充分信任蘇貞昌及其領導的內閣團隊。（中央社）

張惇涵則指，蔡英文充分信任蘇貞昌及其領導的內閣團隊，從去年有效防堵非洲豬瘟，到今年台灣防疫成功，成為國際讚譽的焦點，即便全球疫情嚴峻，但從紓困到振興，台灣的經濟成長率仍穩定維持亞洲四小龍第一名等，各項成果有目共睹，都印證蘇貞昌率領的行政團隊政績卓著。張惇涵強調，蔡英文總統感謝、肯定也期待蘇貞昌所領導的內閣團隊全力以赴，繼續衝、繼續拚，引領台灣繼續向前進。

此外，蘇貞昌稍早受訪時對於上述消息微笑回應，「人生的劇本怎麼寫，我沒有辦法偷看，但我一定全力以赴。」

（綜合報道）