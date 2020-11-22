試營運6天發生「重大故障」　台中捷運宣布暫停營運

據中央社報道，經過30年的規劃建設，台中捷運綠線上周一（16日）起試營運，惟上周六（21日）中午發生列車異常事件，檢查後確認屬「重大故障」。 台中捷運公司表示，因狀況特殊，考量乘客安全，自周日（22日）起暫停試營運。

台中捷運綠線16日開始試營運，連日來吸引大批民眾搭乘，單日總運量屢破紀錄。21日中午12時12分在高鐵台中站尾軌因列車異常，局部斷電由維修人員下軌道至故障車輛維修，暫時維持局部營運，並啟動營運中斷接駁服務，1個半小時後完成檢修，一度恢復全線運轉。

台中捷運是繼台北、高雄、桃園、新北後，台灣第5座大眾捷運系統。（中央社）

晚間8時，當日營運結束斷電後，中捷公司、施工方台北捷運工程局及車輛原廠川崎重工進場再次檢查。台中捷運公司指出，確認「電聯車車廂間半永久連接器牽引裝置軸心」斷裂，屬重大故障。川崎重工表示，這是首次遇到此異常狀況，為確保行車運轉安全無虞，台北捷運工程局要求廠商針對所有列車對該零組件進行專業的非破壞檢測。

台中捷運董事長林志盈表示，廠商先針對故障的車廂進行破壞性檢修，另17輛車廂不排除全面檢測，釐清整體問題還是單輛問題，安全無虞才會再次開放試營運。若需全面檢測需要較多時間，但距離12月19日正式營運還有幾周，時間還算充裕，會確切檢驗後，安全無虞再開放。

（中央社）