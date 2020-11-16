台中捷運興建時間超過11年，終於在今日（16日）開始免費試營運一個月，並將於12月19日正式通車。《香港01》旅遊頻道記者整理了車費、班次、沿線景點及美食等資訊，雖然現時暫時未能去到台灣旅行，但可以先熟悉一下路線，未來到台中旅行就更加方便，不用再搭巴士！

台中捷運沿途經過不少景點及夜市。（台中捷運官網）

台中捷運的設計以綠色為主調，因此又名「小綠綠」。整條路線共有18個站，包括台中高鐵站，如果打算從台北玩到台中，搭高鐵再出台中市中心就變得更加方便。想知沿線有哪些景點及美食，立即按圖睇睇12個必知Q&A🚈👇👇

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💡同場加映：20個台灣美食你可能一直搞錯💡

台灣美食非常多，但到當地旅行時，有時望著餐牌卻不太清楚食物的真面目，記者更試過因為不了解當地美食而錯怪了老闆，非常丟臉！

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