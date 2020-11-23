台少女13歲起被母迫當雛妓抵債　兼遭母親兩名男友性侵

台灣雲林縣一名現年16歲的少女小薇（化名），自13歲起被母親迫當雛妓，又先後被母親的兩任男友性侵。台最高法院周一（23日）終審判處小薇母親10年5個月徒刑，涉案的3名男性分別遭判1年8個月到8年6個月不等。

據《ETtoday》報道，判決指出，2004年出生的小薇，13歲剛剛升讀國中一年級時，就開始坎坷的人生。當時母親因欠下債務，將她載到債主林姓男子家當雛妓抵債。林男否認犯案，但按照小薇母親證詞，自己也曾與林男性交易，而據抵債次數計算，小薇與林男性交易達到10次之多。但法院根據小薇的供詞，最後認定林男性交易2次，每次支付2千元（新台幣，約合543港元）嫖資。

小薇的母親和涉案3名男子皆獲刑。（示意圖／視覺中國）

而後，小薇的母親與剛剛出獄的男友陳姓男子交往，並要求小薇叫他義父。陳男自出獄5天後起，多次性侵小薇。半年後，母親換了新男友楊姓男子，楊男更以啤牌脫衣遊戲，輸的人脫1件衣服作為懲罰方式，與小薇母女同時性交，甚至還拿出震蛋、粟米形狀按摩棒等情趣用品助興，不過楊男也否認犯案。

台最高法院審理後，將母親重判10年5月徒刑兼罰款6萬元，涉性交易的林男也遭重判8年6月，義父陳男判刑3年3月與6月，但可以服社會勞動服務代替刑罰，新男友楊男則判刑1年8月，全案定案。

（ETtoday）