內地狠男因姦不遂殺害2名女同事　分屍運回安徽老家拋棄

近日在陝西西安，一名男子因性侵女同事未遂將其殺害，並將另一名同行的女同事滅口。兩名女子均被分屍，目前行兇男子已被警方刑事拘留。

案發於10月26日，涉案男子當日找了兩名女同事幫他將裝修材料送到租住屋苑內，並先同一名女同事搬材料入屋，另一名女同事未有上樓。屋苑的閉路電視拍攝到，男子與一名受害同事搭乘升降機的畫面。

小區閉路電視拍攝到疑犯與受害人搭電梯的畫面。（新京報）

進入房間後，男子企圖性侵女同事，但遭對方反抗而未遂。在兩人糾纏中，男子將女同事當場殺死。他隨後又將另一名女同事叫到屋內並殺害。行兇後，男子將兩人分屍，之後把屍體放在紙箱內分批搬運至車上。

10月28日，男子駕車至安徽老家拋屍，其後返回西安繼續工作。及至11月5日，警方將其拘捕。案件目前仍在調查中，警方稱，「對一些社會有危害的，警方肯定會嚴厲打擊，（疑犯）肯定會得到應有的懲罰。」

三人共事於一間裝修公司。（網上圖片）

據了解，三人共事於一間裝修公司，但非上下級關係。公司相關負責人稱，正在和受害人家屬積極接洽，做好安撫和善後工作，「關於該案件的細節已經在網上公布，其餘的我們正在配合警方偵辦，不便透露。」

（綜合報道）