關愛座被佔用？　台北推動巴士「讓座鈴」　按下可語音提醒讓座

乘巴士、小巴時常常要按「落車鈴（鐘）」，但你聽說過「讓座鈴」嗎？台北市公共運輸處近日宣布，「仁愛幹線」全線28輛巴士裝設「讓座鈴」，有座位需求的長者或乘客只要按壓讓座鈴，車內廣播就會播報讓座語音，全車乘客都能聽到，冀透過此舉塑造友愛的公車（即巴士）文化。

在台灣，無論巴士、捷運、火車等公共交通都設有「博愛座／優先席」（即關愛座），博愛座被佔用而引發的糾紛時有所聞。博愛座究竟是否「人人可坐」，社會一直爭論不休。

一方面，有需要座位的乘客或會因博愛座被佔用而「有苦難言」；另一方面，有年輕乘客因隱疾或不適坐了博愛座，卻遭人誤以為惡意霸佔座位，或被當面責難，甚者被拍攝發布於網絡，導致出現車上雖然擁擠不堪但博愛座仍留空的情況。

台北巴士線路「仁愛幹線」裝設「讓座鈴」。（中時）

台北市公共運輸處20日表示，「仁愛幹線」巴士線路即日裝設「讓座鈴」，按壓讓座鈴後，車內廣播系統會播報「親愛的乘客您好，請您讓座給有需要人，謝謝您的配合」。公運處強調，該服務措施屬柔性勸導的便民措施，可避免尷尬，但沒有強制作用，且讓座的座位不限關愛座。若測試效果不錯，就會擴大試辦。

不過，該系統僅有提醒作用，民眾願不願意讓座有待觀察。有民眾向《聯合報》表示，若坐在博愛座或一般席位，頻頻聽到請讓座、謝謝配合，還是會有壓力，可能無法小憩閉目養神。另有民眾表示，市府立意良善，有人坐優先席低頭滑手機，不知他人有座位需求。

相關措施在網絡也引發兩極意見，有網民表達支持，認為「覺得不錯，試辦看效果如何」。但更多網民則不以為然，認為「超糟糕的政策耶」、「道德綁架系統」、「問題是誰該起來讓座？」、「台灣噪音還不夠多？」、「過度，徒然製造衝突」、「倚老賣老狂暴老人專用鈴」。

（綜合報道）