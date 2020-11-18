重現設計原貌 台北「國父紀念館」改建盼迎新風華

落成於1972年、設立迄今逾48年的台北「國父紀念館」1972年舉行落成禮，其後又見證過蔣介石停靈與喪禮，蔣經國、李登輝先後在此宣誓繼任台灣總統，還有英國前首相戴卓爾夫人（Margaret Thatcher，1925—2013）、蘇聯前總統戈爾巴喬夫（Mikhail Gorbachev，1931年—迄今）蒞臨演講，經過近半世紀的歲月風霜洗禮，部分設施老舊不敷使用。 11月18日上午，國父紀念館舉行「半世紀剪影—中山公園的回顧與展望」展覽開幕式，紀念館館長王蘭生說明即將於明（2021）年展開的「跨域加值公共工程計劃」執行進度，讓社會各界了解該館維修改造工程的最新動態。

2020年11月18日，台北「國父紀念館」舉辦「跨域加值計劃」執行進度說明會，館長王蘭生介紹紀念館園區即將進行的景觀改建工程，以期打造國際文化觀光重要地標。（台北「國父紀念館」提供）

王蘭生表示，國父紀念館設立至今將屆半世紀，但從未進行過大幅整修、部分設施老舊不堪使用，又被指定為直轄市市定古跡，增加了維修的難度。2015年，紀念館獲得台行政院核定「跨域加值公共工程計劃」，又於今（2020）年修正計劃通過，總經費高達新台幣16.32億元（新台幣，下同，約合4.4億港元），包括大會堂暨周邊設施升級、國際化優質展示空間、中山文化園區景觀改造等三項主體工程將於2021年陸續啟動。

王蘭生介紹，最先展開的是園區景觀改造，以回覆紀念館建築師王大閎（1917—2018）的原始設計精神，即重現中軸線的映池（現為噴水池），呈現建築物倒影；改造現有的中軸廣場為雙排林蔭大道，將可巧妙遮蔽紀念館後方興建中的台北大巨蛋，維持設計時原有的天際線景觀。此外，連接「聯勤44兵工廠」（今台北市政府現址）的三張犂鐵路支線，曾是許多台北市民的重要記憶。紀念館園區內翠湖南側的東西向柏油路，即為1986年廢棄的鐵路遺跡。未來工程計劃除將紀念館東南角、西南角打通，增加兩個出入口以方便民眾進出，更要在地面上重新營造鐵道意象。

圖為已故台灣建築師王大閎對台北「國父紀念館」的原始設計方案模型。（台北「國父紀念館」提供）

王蘭生解釋，本來景觀諮詢小組打算將圍繞紀念館的老舊欄杆全數拆除，把整個園區打造為全開放空間，但卻遭到周邊居民反對。許多民眾認為，欄杆雖然老舊破損，但其風格配合紀念館建築、十分美觀，加上園區又有安全管理的需求，所以最後決定保留，且延續原有風格。此外，還有東側步道與園區內的「翠湖」環湖步道，因樹木生長的浮根導致步道高度逐漸不一致，對長者和幼童更容易產生安全隱患，未來將調整步道動線並拓寬寬度，加強排水和改善土壤裸露的問題。

圖為「跨域加值公共工程計劃」完成後，台北「國父紀念館」新貌的模擬示意圖。（台北「國父紀念館」提供）

王蘭生強調，「跨域加值公共工程計劃」動工在即，為照顧民眾對紀念館現有景緻與舊時風情的眷戀與不捨，館方特地規劃「半世紀剪影—中山公園的回顧與展望」展覽，展出包括園區建築師王大閎部分原始景觀繪圖，以及開館以來百餘件具代表性的攝影作品，盼能通過回顧開館近半世紀以來的珍貴足迹，藉由視覺藝術引起民眾對園區整體環境的懷想與眷念。王蘭生稱，期望通過此次改造工程，再次突顯台北「國父紀念館」的古跡建物與藝術文化紀念意象，使其成為未來國際文化觀光的重要地標。