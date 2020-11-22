秋鬥遊行｜台北逾5萬民眾上街　有示威者向民進黨部掟雞蛋被捕

台灣有逾30年歷史的工運活動「秋鬥」大遊行於今日（22日）下午在台北舉行，主辦單位預計號召上萬人、40多個團體上街頭，表達「反毒豬、反雙標、反黨國」訴求，包含國民黨、民眾黨也率員參與遊行。 主辦單位估計，此次有五萬名民眾參與。據台媒報導，遊行中還有人向民進黨黨部掟雞蛋、水樽等，一名男子稍後被警方逮捕。

多個團體上街表達「反毒豬、反雙標、反黨國」訴求（點圖放大）：

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台媒報道指，遊行隊伍將從凱達格蘭大道行經公園路、常德街、中山南路、立法院、行政院、北平東路，最後到達民進黨部。

國民黨中午在自由廣場號召支持者集結開講，包含國民黨主席江啟臣、台灣前總統馬英九、前副總統吳敦義、前主席朱立倫皆到場向群眾發表談話。江啟臣表示，總統蔡英文做出開放進口含萊克多巴胺（瘦肉精）的美豬進口的重大決定，也不溝通說明，所以他要邀請蔡英文進行一場理性的電視辯論，讓蔡英文知道民眾反對有理。

馬英九指，一黨專政一人獨裁就是民進黨政府。他指出，全世界有160國禁止萊克多巴胺，所以即使在美國，反對的聲量也越來越高，只剩2成的豬肉使用萊克多巴胺，環境的確是變了，為什麼非要台灣人吃含萊克多巴胺的美豬，希望蔡英文重啟談判。

台灣民眾黨秘書長謝立功與立委蔡壁如、張其祿與高虹安也號召上千支持者到場，高喊「藍綠別雙標、萊豬就要標」及「源頭管理、明白標示」等口號。

有示威男子往民進黨黨部大樓投擲雞蛋，此後被捕。（ETtoday）

旺中集團董事長蔡衍明現身

此外，近日「中天換照案」引發爭議，不少中天支持者也前往現場，響應該活動「言論自由」的訴求。旺中集團董事長蔡衍明也現身遊行現場，他戴著綠底紅叉口罩，身穿寫有「我要言論自由！」的上衣。他抨擊政府應該要讓人民過好日子，不是來扼殺言論自由及人民健康，「最基本都照顧不好，做什麼政府？開政府是為了賺錢嗎？」

據台媒報導，現場氣氛激烈，民眾遊行至民進黨黨部大樓附近時，甚至出現部分人士往黨部大樓投擲雞蛋、水樽。一名投擲雞蛋男子稍後被警方逮捕。

據悉，台灣秋鬥起源於1988年「二法一案」（二法：抗議勞委會提出之工會法和勞基法修正草案；一案：聲援苗栗客運罷工案）大遊行；秋鬥之名則是到了1993年「工人立法」大遊行（又名「秋天鬥陣行」）時來自當時文宣上的「秋鬥」兩字，並為了籌辦此次活動而成立了工人立法行動委員會（工委會），自此秋鬥成為工委會主辦的定期活動。

（綜合報道）