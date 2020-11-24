蓬佩奧稱「台灣非中國一部分」　美學者：他做不久，說的話不重要

日前，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在受訪時說出驚人之語：「台灣非中國的一部分」，同時強調這是美國自列根（Ronald Reagan）政府以來延續迄今的政策，蓬佩奧的一席話，引來大陸官方包括外交部與國台辦，稱其「顛倒黑白、編造謊言」、並數落其經常在台灣問題上發表「錯誤言論」。 對此，美國著名中美暨兩岸問題專家、弗吉尼亞大學（University of Virginia）公共政策學院教授何漢理（Harry Harding）表示，「蓬佩奧做不久了，說的話不重要」。

知名美國兩岸問題專家何漢理認為，蓬佩奧的任期未剩多少，說的話已非那麼重要。（Frank Batten School of Leadership and Public Policy, University of Virginia 官網）

綜合中評社與台媒風傳媒的報道，何漢理是應「台北論壇基金會」邀請赴台進行演講。演說中，何漢理認為，美國的「一中政策」已經維持很久了，未來也不會有大幅轉向，且可以確定的是「蓬佩奧不會做太久」，所以蓬佩奧的言論未來不是這麼重要，反而是要看新政府的立場還比較重要。

何漢理認為，蓬佩奧的意思應是指台灣不屬於中華人民共和國，這是無可否認的。但蓬佩奧後來又說「究竟誰對台灣有主權，美國不會選邊站、也不會聲明立場。」這句話的措辭就和先前所說的不太一樣，比較像是美國以往政策的延續，所以何漢理不覺得蓬佩奧是想凸顯特朗普政府有改弦更張之意。

何漢理強調，美國的「一中政策」已經維持很久了，對台政策奠基於「與台灣關係法」和上海公報等文件，可與時俱進進行調整，但不會出現大幅轉向，所以美國的對中政策，不會因拜登上台就有變動。

何漢理提到，美國的對台政策，歷來皆存在彈性，讓雙方可持續互利互惠，不過從兩者的過往關係來看，也有很多沒互信之處，例如台灣不斷流失邦交、美國只賣防衛性武器、以及限制雙方官方層級往來、限制台灣參加國際組織，也不對台灣的主張有所表示等，這些都讓台灣民眾不那麼信任美國。

何漢理表示，美國政府在對中、對台政策上採雙重威脅、策略模糊，就是嚇阻兩岸不要單方改變台海狀況，同時也別讓美國捲入兩岸紛爭，但其實美國的「一中政策」與北京的「一中原則」，兩者其實有所不同。

何漢理指出，在美中「冷戰2.0」的大勢下，無論從軍售、日前召開的「台美經濟繁榮夥伴對話」，都能看出台美關係升級；挺台不只在美國國會內成為跨黨派共識，公眾支持協防台灣的民調更來到歷史高點；但比起更普遍的抗中立場，明確支持台灣對許多美國人而言仍是風險太高的選擇。

美豬議題在台灣社會引起廣泛批評聲音。（陳卓邦／多維新聞）

與此同時，美方也盼望台灣在開放含瘦肉精美豬等議題上做出妥協，但這類議題在台灣社會勢必引發爭端。此外美國施加與中國大陸脱鈎的壓力，也讓台灣企業主受傷慘重，例如對大陸企業施加的出口、制裁禁令就使許多台企進退失據。何漢理強調，台灣不應浪費機會之窗，但也不該依賴任何強權，而要把握難得機遇厚植自身實力。