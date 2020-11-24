台正式動工自造潛艇　蔡英文：展現台灣對主權的堅持

台灣「潛艦（潛艇）國造」正式啟動，台灣總統蔡英文11月24日南下「台船高雄廠」主持開工典禮。 蔡英文致詞時表示，「Made in Taiwan的潛艦」正式開始建造，展現政府落實國防自主的強烈決心、也讓世界看到台灣守護主權的強烈意志。

蔡英文表示，「Made in Taiwan的潛艦」正式開始建造，通過動工粉碎了不實的謠言、展現政府落實國防自主的強烈決心、也讓世界看到台灣守護主權的強烈意志。（林仕祥／多維新聞）

台灣「潛艦國造」開工典禮，包括蔡英文、美國在台協會（AIT）處長酈英傑（William Brent Christensen）、台船董事長鄭文隆、台灣國安會秘書長顧立雄、台國防部長嚴德發、參謀總長黃曙光等人均出席，酈英傑等外國賓客在典禮開始前，和台灣軍政人士互動熱絡。

蔡英文致詞時指出，回顧過去四年多來決定「潛艦國造」後，從編預算、簽約、畫設計圖，到興建廠房，每一個階段，「都在創造國防自主的歷史里程碑」。她坦言，走在歷任政府沒有真正走過的這條路，確實有重重的挑戰，也會遇到種種的質疑，不過，挑戰和質疑不會打倒台灣，「今天起，Made in Taiwan的潛艦，就要正式開始建造了」。

AIT處長酈英傑（右）和台灣退輔會主委馮世寬參加活動。（林仕祥／多維新聞）

蔡英文強調，「潛艦國造」的動工有三個重要意義，首先是通過動工粉碎不實的謠言；第二是通過動工，展現政府落實國防自主的強烈決心；第三是通過「潛艦國造」的動工，讓世界看見台灣守護主權的強烈意志。

蔡英文還表示，保家衛國是艱辛任務，部隊演訓也有些傷亡，但她希望軍隊官兵相信，「整個國家都跟國軍站在一起」，而台軍不會被挫折擊倒。

蔡英文說，「潛艦國造」已正式啟動，要求台灣國防部、中科院、台船保持密切溝通，用審慎嚴謹的態度做最好的風險管控，讓潛艦如期如質完成，也有信心，只要所有人繼續努力，「潛艦國造」定能夠開出美麗的果實，讓國防再添力量。

台灣海軍「海獅號」潛艇，屬於美國海軍丁鱥級（Tench Class）潛艇，為二次世界大戰時期產物，已經經過多次整修。（資料圖片）

台灣「潛艦國造」計畫始於2016年12月21日，名為「海昌」，依照建造合約，自2019年5月3日起，合約工期約78個月，包含廠房建造及各種開工準備的時間，原型艦預劃2025年可以交艦給台灣海軍。台船董事長鄭文隆指出，「潛艦國造」案已渡過最困難的深水區，這段時間以來面對外界「各種指教」，台船仿效潛艦最大特色，「關閉引擎不發出任何聲音」，不去回應，避免不必要的言語交鋒導致洩密，讓「潛艦國造」可以順利進行，如今潛艦船段的開始施工，象徵台船技術精進的證明，以及國家在「潛艦國造」這條路上的決心。

目前台灣海軍共有4艘潛艇正在服役，分別是從美國購買的「海獅號」、「海豹號」（均為二戰期間開工），以及上世紀八十年代從荷蘭購買的「海龍號」和「海虎號」。潛艇老舊問題一直困擾台灣海軍，其多年來一直希望能夠獲得新型潛艇。