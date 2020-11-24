太極大師馬保國：不可輕易用殺人技　5月比武對手未「點到為止」

69歲的渾元形意太極掌門馬保國曾聲稱自己功夫高超，不過今年5月他和業餘拳手王慶民對打，卻30秒被擊倒三次，其「不講武德」、「耗子尾汁（好自為之）」等語錄以及成名絕技「五連鞭」在網上持續被人惡搞。 馬保國周日（22日）在河南鄭州家中接受內媒採訪時，則透露了數月前那場歷歷在目的成名戰「內幕」，他稱，「閃電五連鞭」是表演性質，傳統武術則屬殺人技，「輕易不能用」。

馬保國解釋「閃電五連鞭」只是一個表演，與實戰時候的打法不一。（影片截圖）

馬保國首次全面介紹了5月那場比武的台前幕後故事，據他介紹，在這次比賽之前，自己已很久沒參加過比賽，而那場比武他原本的對手是一名年紀相當的老人，但臨比武前變成了一個年輕人。他又指，對手的師傅曾對他說大家練武者都是自己人，點到為止便可以，所以真正比賽時他便故意放慢了速度，詎料對方卻動真格。

他進一步表示，雖然現在他身體已基本恢復過來，但功力卻沒有完全恢復，主要是精神上的刺激比較大，批評對手說話沒算數，不像以前講究武德，「說過是點到為止，你怎麼給我動真的了」。

之後，馬保國再次展示了「閃電五連鞭」，並解釋其只是自己的一個表演，與實戰時候的打法不一，「實戰時候不可能打五個鞭」、「鬆活彈抖閃電勁」、「大多時候一個動作就結束戰鬥了，根本不需要再打第二鞭和第三鞭」。他最後強調，傳統武術並非不能打，而是因為屬於殺人技，輕易不能用。

馬保國手心本有肉球，現已被切除。（網上圖片）

除此之外，馬保國手心本來有一肉球，他曾公開稱這是練功到一定境界練出的太極球，像「高壓閥」一樣起到調節身體的作用。然而內媒記者發現其手心的肉球已被切除。對此馬解釋：「年齡大了，我把它去掉了。網上經常攻擊我，罵我，就把它去掉了」他續指，現在去掉肉球對練太極沒有影響，因練到一定層次後，便不會受外來的東西干預。

重溫馬保國與王慶民比試過程：

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（東方今報）