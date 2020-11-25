國台辦：「台獨頑固份子清單」是精準打擊措施　絕非針對廣大台胞

中國大陸據報正擬定「台獨頑固份子清單」，對涉及台獨言論、謀獨行徑惡劣的頑固分子及其金主等，以《反分裂國家法》、《刑法》、《國家安全法》有關分裂國家罪等條款繩之以法，並且會「終身追責」。 國台辦發言人朱鳳蓮在周三（25日）的新聞發布會上未有正面回應有關清單細節的提問，僅稱大陸將持續採取精準打擊措施，但有強調絕非針對廣大台灣同胞。

朱鳳蓮表示，極少數台獨頑固分子公然挑釁國家主權和領土完整的行徑絕不能容忍，大陸將持續採取精準打擊措施，依法嚴懲台獨頑固分子及其金主等主要支持者，「那些涉獨言論囂張，謀獨行徑惡劣的台獨頑固分子，包括在島內外組織、策劃、實施分裂國家活動的首要分子及其金主等主要支持者，都必將依法受到人民的審判和歷史的懲罰。」

大陸官媒近日接連發文批評蔡英文及蘇貞昌。（中央社）

朱鳳蓮又稱，研究制定「台獨頑固分子清單」，針對的是極少數台獨頑固分子及其金主等主要支持者，絕非針對廣大台灣同胞「只有堅決打擊『台獨』分裂分子及其分裂活動，兩岸關系才能和平發展，包括台灣同胞在內的兩岸同胞利益福祉才能得到維護和增進。」

朱鳳蓮重申，大陸始終敞開兩岸交流合作的大門，一如既往歡迎廣大台灣同胞以各種形式參與兩岸交流合作，共享大陸發展機遇。各地各部門不僅會切實保障廣大台灣同胞的合法權益，還將持續出台有利於台灣民眾來大陸交流、工作、學習的政策措施，促進兩岸同胞相互理解與感情交融。

（綜合報道）