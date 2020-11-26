台頒佈進口管制　輸入瘦肉精超標豬肉最高可罰兩億

台灣早前宣布開放含瘦肉精美豬輸台，引發部分輿論反彈，批評民進黨政府輸入「毒豬」。 台灣行政院長蘇貞昌於11月26日召開台灣行政院院會，頒佈五大進口豬肉管理措施，若有新的國外肉品廠有意將豬肉輸台，必須先經台灣官方實際查廠才可進口。而且，倘若萊克多巴胺（瘦肉精）殘留超標，違者最高可罰新台幣兩億元（新台幣，下同，約合0.55億港元）。

由於當前美國新冠肺炎疫情仍嚴峻，恐怕不利於台灣派員赴美查廠，這也令外界好奇，台灣是否給美方堆棧貿易阻礙？台灣行政院秘書長李孟諺則表示，查廠是為了確保台灣民眾健康與進口質量，會持續向美方溝通說明，相信基於健康的原則，將獲得支持。

台灣行政院秘書長李孟諺（右），與台灣衛生福利部次長薛瑞元（左）共同出席台灣行政院院會後記者會，向外界說明進口豬肉管制措施。（中央社）

台灣行政院11月26日舉行院會，蘇貞昌在會中指出，為了消除食安疑慮，此次頒佈的「進口豬肉全方位管理措施」將嚴格把關，具體內容包括赴美查廠、新增貨號、逐批查驗、清楚標示、嚴格稽查。

第一項赴美查廠方面，未曾進口來台的肉品廠，需經我派員赴美查廠後方得進口。第二項新增貨號，則是令進口豬肉比照牛肉管理，依照部位給予貨號，從源頭到流向進行管理。第三為逐批查驗，明年1月1日起，進口豬肉必須逐批查驗，確保符合國際標準。第四為清楚標示，從進口商、肉品廠，隨着販賣通路一路下到攤商，應標示是台灣豬或進口豬，未標示或標示不實都將處罰。至於第五項，則是嚴格稽查，對於未依規定標示、標示不實或檢驗不符規定的業者，一律嚴懲重罰。

台灣衛生福利部次長薛瑞元指出，例如發生萊劑殘餘量超標的情形，可處罰新台幣六萬元至兩億元，罰款範圍很大，是要依違規業者的規模以及違規情形為何進行裁量，這也都符合《食安法》的授權。

外界好奇，針對新申請輸台的肉品廠，必須要先經台灣派員實際查廠，美方會不會認為這是貿易障礙，並有所表達？薛瑞元指出，新措施是我方決定要這樣做，衛福部並沒有接到美方業者來表達訴求。李孟諺則表示，新申請的廠商一定要經過查廠，這是要確保民眾健康，確保屠場衛生環境管控得宜，這部分會通過相關部門持續與美方溝通說明，相信這個健康原則，應該會徵得他們（美方）的支持。倘若有未經查廠的業者，假借過去已查廠過的業者名義進口，這就是偽造欺騙，會嚴格把關。